Disney+ Day. Platforma zaskakuje kolejnymi nowymi tytułami! Co obejrzymy?

W ramach obchodów Disney+ Day już teraz na platformie dostępne są, oprócz wcześniej ogłoszonych tytułów, również elektryzujący film koncertowy ikon muzyki pop XXI wieku „BTS w LA: Zapraszamy na scenę” i produkcja prezentująca kulisy nadchodzącej premiery serialu oryginalnego Disney+ „Andor” od Lucasfilm.

„BTS w LA: Zapraszamy na scenę” to film koncertowy prezentujący występ na żywo z koncertu BTS, który odbył się na stadionie SoFi w Los Angeles pod koniec 2021 roku. Głównym planem produkcji jest scena, a na niej zostaną wykonane nominowane do nagrody GRAMMY®, takie hity grupy muzycznej jak „Dynamite”, „Butter” i „Permission to Dance”. BTS, akronim od Bangtan Sonyeondan lub „Beyond the Scene”, to południowokoreański boysband, który od czasu swojego debiutu w czerwcu 2013 roku podbił serca milionów fanów na całym świecie.

W skład BTS wchodzą RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V i Jung Kook. Film produkowany jest przez HYBE i Den of Thieves we współpracy z Borderless Films.

„Andor”, którego trzyodcinkowa premiera trafi do Disney+ 21 września, odkrywa nową perspektywę ze świata „Gwiezdnych wojen”, skupiając się na podróży Cassiana Andora. Serial przybliża opowieść o rodzącej się rebelii przeciwko Imperium i o tym, jak ludzie się w nią zaangażowali. To czas pełen niebezpieczeństw, podstępów i intryg, a Cassian wkroczy na ścieżkę, której ma doprowadzić go do roli bohatera rebelii.

Diego Luna powraca jako Cassian Andor, a u jego boku wystąpią: Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller i Fiona Shaw. Producentami serialu są Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna i Michelle Rejwan. Twórcą i showrunnerem serialu jest Tony Gilroy.

Co jeszcze pojawi się na platformie z okazji Disney+ Day?

W ramach Disney+ Day na widzów czekają ekscytujące premiery od Disneya, Pixara, Marvela, ze świata Gwiezdnych wojen, National Geographic, Star i nie tylko. Wcześniejsze zapowiedzi to: „Thor: Miłość i grom", „Pinokio", nowy odcinek „Mecenas She-Hulk", „Auta w trasie", „Obi-Wan Kenobi: Powrót Rycerza Jedi", „Dorastanie", „Bertie Gregory odkrywa świat", „Tierra Incógnita", „Za kulisami filmu „Thor: Miłość i grom”, "Sezon ślubny", "Mike", a także "Witajcie w klubie” – nowy krótkometrażowy film z serii „The Simpsons” - są już dostępne w Disney+.

Specjalna oferta dla klientów. Subskrypcja za grosze

Nowi oraz powracający subskrybenci mogą od dzisiaj do wtorku, 20 września do godziny 8:59 skorzystać z pierwszego miesiąca z Disney+ w cenie 6,99 zł, by w pełni doświadczyć wszystkich atrakcji czekających na nich z okazji Disney+ Day.

