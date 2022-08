„Joker: Folie a deux”. Lady Gaga potwierdza, że zagra w filmie! Znamy datę premiery

„Joker” od Warner Bros. opowiada historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. W pierwszym filmie dowiedzieliśmy sie, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i staczał się w otchłań szaleństwa. Akcja osadzona była w 1981 roku, gdy Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczynał siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker. W drugiej części filmu ponownie zobaczymy w głównej roli Joaquina Phoenixa („Gladiator”, „Osada”, „Ona”, „Mistrz”, „Spacer po linie”, „Nigdy cię tu nie było”, „Wada ukryta”), który za tę kreację otrzymał statuetkę Oscara. Na gali rozdania statuetek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej za muzykę do filmu Todda Phillipsa nagrodzona została też Hildur Guðnadóttir.

Joker zyskał nie tylko uznanie krytyków ale także publiczności. Stał się najbardziej dochodowym filmem w historii z kategorią wiekową R i osiągnął przychody sięgające 335,4 mln dolarów.

Lady Gaga w kontynuacji „Jokera”

Już w czerwcu Todd Phillips poinformował w swoich mediach społecznościowych, że kontynuacja „Jokera” będzie miała tytuł „Joker: Folie a deux”, co jest francuskim odniesieniem do terminu medycznego dotyczącego zaburzeń psychicznych, które dotykają dwie lub więcej osób. Z przekazów medialnych wynika, że zdjęcia do produkcji ruszą w grudniu 2022 roku, a film zobaczymy w kinach 4 października 2024 roku.

Teraz swoją rolę potwierdziła też oficjalnie Lady Gaga, o której głośno było ostatnio w kontekście filmu „Dom Gucci”. Aktorka i piosenkarka wcieli się w Harley Quinn, o czym poinformowała na swoim Instagramie, zamieszczając wyjątkowe wideo.

Czytaj też:

Netflix ogłosił listę potwierdzonych kontynuacji. Wróci m.in. „Szkoła dla elity”