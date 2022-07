Magda Gessler ucisza Brada Pitta! Nagranie będzie hitem internetu?

Magdę Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. To jedna z najsłynniejszych polskich restauratorek, której Instagram jest hitem - obserwuje ją tam ponad 1,2 mln ludzi. Ponadto kreatorka smaku znana jest z programu TVN „Kuchenne rewolucje”, w którym swoim temperamentem od lat przyciąga widzów przed telewizory.

Restauratorka jest uwielbiana również za ta, że chętnie bierze udział w reklamach znanych produkcji. W 2019 roku hitem była zapowiedź nowego sezonu serialu „Orange Is The New Black” Netfliksa, w której wystąpiła. Teraz Gessler zgodziła się najwyraźniej wziąć udział w kampanii promocyjnej filmu „Bullet Train” Davida Leitcha, reżysera „Deadpoola 2”, który trafi do polskich kin 5 sierpnia. Zobaczcie, jak wyszło:

instagram

O czym będzie film „Bullet Train”?

W filmie „Bullet Train” Brad Pitt wciela się w rolę rolę pechowego zabójcy o imieniu „Ladybug”, który po zbyt wielu nieudanych próbach chciaby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja jest na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele - w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść.

Scenariusz produkcji napisał Zak Olkiewicz na podstawie powieści japońskiego pisarza Kotaro Isaki „Maria Beetle”. Producentem filmu jest Antoine Fuqua („Siedmiu wspaniałych”)

W filmie zobaczymy również: Aarona Taylora-Johnsona („Anna Karenina“;”Zwierzęta nocy”), Briana Tyree Henry’ego („Joker”), Masi Oka („Herosi”), Michaela Shannona („Na noże”) oraz Logana Lermana („Furia”).

