HBO Max usuwa ponad 60 tytułów. Wiemy, co zniknie z platformy

W lipcu na platformie HBO Max pojawi się dużo nowości filmowych i serialowych, w tym wiele znanych i lubianych tytułów. Niestety oznacza to też, że z platformy zniknie ponad 60 innych produkcji. Musicie się pospieszyć, jeżeli nie obejrzeliście jeszcze m.in. nowego Bonda, czyli „Nie czas umierać”. Zniknie również „Gladiator” czy „Amerykański gangster” z Denzelem Washingtonem i Russelem Crowem. Co jeszcze? Przejrzyjcie rozpiskę.

13 lipca



Em i On



14 lipca



Dzieciaki z showbiznesu



28 lipca



SpontaniczniStockon on My Mind



30 lipca



Świat to za małoPozdrowienia z RosjiSzpieg, który mnie kochałLicencja na zabijanieGoldenEyeDoktor NoTylko dla twoich oczuCasino RoyaleW tajnej służbie Jej Królewskiej MościCzłowiek ze złotym pistoletemZabójczy widokOśmiorniczkaŚmierć nadejdzie jutroŻyje się tylko dwa razyW obliczu śmierciSpectre007 Quantum of SolaceSkyfallOperacja PiorunGoldfingerJutro nie umiera nigdyDiamenty są wieczneŻyj i pozwól umrzećMoonrakerCasino Royale (1967)Nigdy nie mów nigdyNie czas umierać



31 lipca



Halali300: początek imperiumElizabethtownDroga do szczęściaSkokEkipa Ameryka: Policjanci z jajamiNędznicyPrawda i sprawiedliwośćLato BagnoldówMłoda JulietteAntygonaJa cię kocham, a ty z nimRobin HoodGladiatorKażdy twój oddechPodróż poślubnaKoda300Operacja ArgoAmerykański gangsterBoski LiberaceNieśmiertelnyNacho LibreZnaki szczególneZły chłopak z sąsiedztwaNarodziny gwiazdyMiasto duchówRosyjski młokosCórki RzeszyBagnoCzytaj też:

Doda będzie szukać męża w telewizji! Szykuje się nowe reality show