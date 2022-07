„Thor: Miłość i grom”. Kiedy film pojawi się na Disney+?

„Thor: Miłość i grom” wyreżyserował Taika Waititi, a w obsadzie, oprócz głównych bohaterów granych przez Natalie Portman i Chrisa Hemswortha, pojawiły się takie sławy jak Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander czy Russell Crowe. Film wchodzi w IV skład Fazy Marcel Cinematic Universe i jest 29 filmem, należącym do franczyzy. To kontynuacja hitów: „Thor” z 2011, „Thor: Mroczny świat” z 2013 i „Thor: Ragnarok” z 2017 roku.

O czym jest nowy film Marvela?

„Thor: Miłość i grom” wytwórni Marvel ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął – konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą, Jane Foster, która – ku jego zdziwieniu – posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno.

„Thor: Miłość i grom”. Kiedy na Disney+?

Od piątku 8 lipca film oglądać możemy w polskich kinach. Tymczasem wszyscy szczęśliwi posiadacze subskrypcji Disney+ z niecierpliwością czekają na to, aż pojawi się on na platformie streamingowej. Chociaż nie podano jeszcze oficjalnej informacji, według zapowiedzi, powinien on pojawić się w serwisie około 40 dni od czasu premiery kinowej.

Przypomnijmy, „Doktor Strange: W multiwersum obłędu” trafiło na Disney+ 47 dni po premierze kinowej. Z kolei „Eternals” czy „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” pojawiły się na Disney+ kolejno 68 i 70 dni od premiery w kinach. W najgorszym wypadku zatem powinniśmy móc obejrzeć film na platformie w połowie września.

