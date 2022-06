Filmy i seriale Marvela na Disney+. W jakiej kolejności je oglądać? Podpowiadamy

Na platformie Disney+ pojawiło się ponad 800 filmów i 100 seriali. W bibliotece znajdzie się także 150 oryginalnych produkcji serwisu Disney+. Największym rarytasem wydaje się jednak ogromna kolekcja filmów MCU. Od czego jednak powinniśmy zacząć przygodę z uniwersum?

Na platformie Disney+ pojawiła się co prawda chronologiczna lista tytułów Marvela, jednak zabrakło na niej kilku pozycji, w tym „The Incredible Hulk” z 2008 roku. Dlatego najbezpieczniej filmy i seriale MCU oglądać w kolejności, w jakiej pojawiały się w kinach czy streamingu. Poniżej znajdziecie listę.

I faza MCU





Iron ManThe Incredible HulkIron Man 2ThorCaptain America: The First AvengerMarvel’s The Avengers



II faza MCU





Iron Man 3Thor: The Dark WorldCaptain America: The Winter SoldierGuardians of the GalaxyAvengers: Age of UltronAnt-Man



III faza MCU





Captain America: Civil WarDoctor StrangeGuardians of the Galaxy Vol. 2Spider-Man: HomecomingThor: RagnarokBlack PantherAvengers: Infinity WarAnt-Man ant the WaspCaptain MarvelAvengers: EndgameSpider-Man: Far From Home



IV faza MCU





WandaVision, reż. Matt ShakmanThe Falcon and the Winter SoldierLokiBlack Widow Czytaj też:

QUIZ. Kto to powiedział – postać z filmu czy polski celebryta?