Najlepsze thrillery na Disney+. Lista

Oprócz masy bajek wytwórni Disney i Pixar, marvelowskich opowieści, pasjonujących podróży z National Geografic i produkcji Star, od których nie sposób się oderwać, na nowej platformie Disney+ znajdziemy dużo dobrych klasyków. Oto lista thrillerów dla wszystkich fanów tego gatunku. Poszukaj czegoś idealnego dla siebie.

„Air Force One”



Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych oraz jego rodziną na pokładzie zostaje uprowadzony przez rosyjskich terrorystów.



„Niebiańska plaża”



Przebywający w Tajlandii Amerykanin Richard poznaje parę Francuzów. Proponuje im wycieczkę na nieznaną, rajską wyspę.



„Na linii wroga”



Doświadczony żołnierz Mike Weston (Thomas Ian Griffith) i jego partner Jones podjęli się tajnej misji zdobycia elementów broni nuklearnej przetrzymywanych przez wrogi rząd. Wpadają w pułapkę. Udaje im się ukryć zapalniki, jednak podczas ucieczki Jones zostaje postrzelony i wpada w ręce nieprzyjaciół. Rok później, Weston zostaje z powrotem wysłany po niefortunne zapalniki. Godzi się na misję mając nadzieję, że przy okazji uwolni Jonesa z więzienia. Ścigany przez oddziały wroga, uzbrojony jedynie w pistolet, własny spryt i doświadczenie przeprowadza brawurową akcję.



„Osada”



Kiedy Lucius łamie zakaz i wchodzi do lasu, gdzie żyją zwierzęta-bestie, te przystępują do ataku na osadę.



„Czarny łabędź”



Ambitna tancerka bierze udział w walce o główna rolę w spektaklu "Jezioro łabędzie". Jest gotowa wiele poświęcić, by osiągnąć cel.



„Stoker”



Po tajemniczej śmierci ojca do domu Indii i jej niestabilnej emocjonalnie matki wprowadza się nieznany dotąd wujek, którego dziewczyna podejrzewa o złe intencje.



„Szósty zmysł”



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.



„Cold Creek Manor”



Rodzina Tilsonów przeprowadza się do nowego domu. Niebawem poznaje poprzedniego właściciela nieruchomości, który jest psychopatą.



„Tolerancyjni partnerzy”



Sąsiedzi, Richard i Eddy, pozostają ze sobą w przyjacielskich relacjach. Niespodziewanie drugi z mężczyzn proponuje koledze, aby na jedną noc zamienili się żonami.



„Źle się dzieje w El Royale”



Siedmioro obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę, spotyka się w hotelu El Royale.



„Znaki”



Po śmierci żony pastor Graham Hess zrywa z Kościołem. Pewnego dnia na polu kukurydzy tuż obok rodzinnej farmy znajduje tajemniczy symbol.



„Czerwona jaskółka”



Młoda Rosjanka wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się uwodzić szpiegów. Niebawem zostaje wysłana do Budapesztu, gdzie musi wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy.



„Notatki o skandalu”



Ekranizacja powieści Zoe Heller. 40-letnia nauczycielka rozpoczyna romans z 15-letnim uczniem. Powierniczką jej sekretu staje się koleżanka z pracy.



„Con Air. Lot skazańców”



Samolot przewożący najniebezpieczniejszych skazańców zostaje przez nich opanowany. Zwolniony warunkowo Cameron, będąc na pokładzie, stara się powstrzymać kryminalistów.



„Pojutrze”



Globalny wzrost temperatury doprowadza do osłabienia Prądu Północnoatlantyckiego. Ziemią wstrząsa seria anomalii pogodowych na katastrofalną skalę.



„Glass”



Strażnik David Dunn, wykorzystując swoje nadprzyrodzone zdolności, tropi człowieka o wielu osobowościach.



„Wykolejony”



Charles, by ukryć zdradę małżeńską, zostaje zmuszony do spełniania coraz większych żądań finansowych szantażującego go gangstera.



„Plan lotu”



Podczas lotu samolotem córka Kyle Pratt znika bez śladu.



„Deja Vu”



Agent Carlin prowadzi sprawę eksplozji promu, w której śmierć poniosło kilkaset osób. Dzięki najnowszej technologii FBI może oglądać wydarzenia sprzed kilku dni.Czytaj też:

QUIZ dla znudzonych na dobry początek weekendu!