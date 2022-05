„Pani Basia” w reżyserii Pawła Deląga. Życie w zdrowym środowisku to nasz wybór?

„Pani Basia” to 30-minutowy film, który mimo prostej i codziennej fabuły łapie za serce i wbija w fotel. To opowieść o emerytowanej nauczycielce, która mieszka w Nowej Hucie. Jej historię poznajemy chwilę przed tym, jak słyszy ona straszną diagnozę – nowotworu płuc. Przechodzimy z nią przez najtrudniejsze momenty – oczekiwanie na wyniki badania, ocenę stanu zdrowia i pierwsze chwile szoku. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Elżbieta Jarosik. Na ekranie pojawiła się też córka aktorki – Anna Jarosik, Tomasz Huk i Marcin Sianko. Głosu dziennikarzowi radiowemu użyczył Bartosz Węglarczyk. Nostalgię podkreśla muzyka Korteza. W filmie pojawia się utwór „Od dawna już wiem”, a dodatkowo muzyk skomponował specjalnie do filmu dwie inne melodie.