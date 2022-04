Harry Styles i Florence Pugh. „Don't Worry Darling” to film, na który warto czekać

We wrześniu 2021 roku mieliśmy okazje obejrzeć pierwszy teaser filmu „Don't Worry Darling”. Z przecieków medialnych już wtedy wynikało, że wytwórnia New Line traktuje projekt priorytetowo ze względu na świetny debiut Olivii Wilde w roli reżyserki w „Szkole Melanżu”. Scenariusz, podobnie, jak do pierwszego filmu twórczyni, stworzyła Katie Silberman, znana też z obrazów „Swatamy swoich szefów” czy „Jak romantycznie”.

twitter

Początkowo Florence Pugh partnerować miał na ekranie Shia LeBeouf, jednak po kontrowersjach, jakie wzbudziły oskarżenia FKA Twigs – jego byłej partnerki, został odsunięty od projektu. Zastąpił go Harry Styles, który po świetnym debiucie w „Dunkierce”, wspina się po kolejnych szczeblach swojej aktorskiej kariery.

Niestety, zwiastun filmu na razie zarezerwowany jest tylko dla uczestników CinemaConu, jednak Olivia Wilde udostępniła w sieci nowe zdjęcie z planu „Don't Worry Darling”, przypominając, że premiera widowiska zaplanowana jest na 23 września 2022 roku.

instagram

O fabule wiadomo na tę chwilę niewiele. Florence Pugh wciela się w postać gospodyni domowej Alice, mieszkającej ze swoim mężem Jackiem (Harry Styles), który jest zatrudniony przez enigmatyczną organizację, znaną jako Victory Project. Ma ona na celu całkowitą zmianę świata, który znamy.

Czytaj też:

„Another Day”. Michele Morrone prezentuje swój nowy singiel w dzień premiery „365 dni: Ten dzień”