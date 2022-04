Robert Morse nie żyje. Gwiazdor serialu „Mad Men”, zdobywca Tony i Emmy, legenda

Wiadomość o śmierci Roberta Morse'a opublikował na Twitterze wiceprezes rady gubernatorów Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej Larry Karaszewski. „Mój dobry kumpel Bobby Morse zmarł w wieku 90 lat. Ogromny talent i piękny duch. Wysyłam miłość jego synowi Charliemu i córce Allyn. Przez lata świetnie się bawiliśmy spędzając czas z Bobbym – kręcąc »American Crime Story: Sprawa OJ Simpsona« i tak wiele innych” – czytamy.

Robert Morse nie żyje. Odeszła legenda

Robert Morse był pięciokrotnie nominowany do nagrody Emmy za rolę Bertrama Coopera, starszego partnera w filmie reklamowej z serialu „Mad Men”, produkowanego od 2007 do 2015 roku. W 1993 roku otrzymał Emmy za rolę w „Tru” o Trumanie Capote dla telewizji PBS. Pierwszą nagrodę Tony aktor otrzymał za kreację w komedii muzycznej „How to Succeed in Business Without Really Trying” na Broadwayu w 1962 roku. Ogromny hit miał ponad 1400 przedstawień i został zaadaptowany na duży ekran w filmie z 1967 roku, w którym Morse zagrał główną rolę J. Pierponta Fincha. Drugą nagrodę dla twórców teatralnych otrzymał za wcielenie się w Capote we wspomnianym, jednoosobowym show „Tru”.

Morse grał także w serialach takich jak: „Alfred Hitchcock Przedstawia”, „Fantasy Island”, „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”, „City of Angels”, „Dzikie palmy„ czy „That’s Life”.

