Helios wprowadza bezpłatne pokazy dla widzów z Ukrainy. Co będzie można obejrzeć?

W czwartek 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Kraj pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego odpiera wroga, a kobiety i dzieci próbują masowo przedostać się do Polski, uciekając przed wojną. Polacy są bardzo skorzy do pomocy naszym sąsiadom - przyjmują ich we własnych domach, pomagają w przekroczeniu granicy i przewożą ich w miejsce docelowe. Organizowane są różnorakie zbiórki - pieniędzy, datków czy żywności dla potrzebujących. W pomoc zaangażowała się także polska sieć kin Helios.

Helios organizuje darmowe seanse dla uchodźców z Ukrainy

W wydanym komunikacie prasowym Helios podaje, że filmy z ukraińskim dubbingiem będą wyświetlane w ramach bezpłatnych seansów w całej Polsce już od piątku 4 marca. „Największym szczęściem dla rodziców jest uśmiech na twarzy dziecka” - argumentuje sieć, która chce na swój własny sposób przyczynić się do tego, aby uchodźcy z Ukrainy czuli się w Polsce dobrze. Repertuar kin zakłada w programie między innymi produkcję „Kosmiczny mecz: Nowa era”.

W kinach wyświetlane będą także płatne seanse filmowych premier. Od 4 marca będzie to „Batman” w reżyserii Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Film ten z polskim dubbingiem w kinach w Warszawie oglądać można będzie przez cały tydzień. W innych miastach Polski pokaz będzie organizowany w niedzielę 6 marca.

Szczegółowe informacje na temat repertuaru kin w całej Polsce, dedykowanego widzom z Ukrainy, znajdziemy na stronie internetowej sieci Helios.

