Jasnowidz dostrzegł czarne chmury nad Trumpem i Netanjahu. Co wieszczy Polsce?

Jasnowidz z Człuchowa to jedna z najbardziej znanych w naszym kraju osób, trudniących się tego typu przewidywaniami. Choć wiemy, że tego typu „wizje” traktować należy z przymrużeniem oka, to ma on swoje grono obserwujących, a kolejne przepowiednie traktowane są z dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza, kiedy dotyczą najważniejszych osób w polityce.

Krzysztof Jackowski z nową przepowiednią. Trump i Netanjahu zagrożeni?

– Wywiad dwóch państw szykuje coś na Trumpa. Chcą to zrobić spektakularnie. Jest szykowane coś na Trumpa i na Netanjahu. Tylko nie wiem, czy na Netanjahu już coś przyszykowano, czy dopiero będzie. Netanjahu będzie zdradzony od wewnątrz – mówił ostatnio Krzysztof Jackowski.

– Grozi mu niebezpieczeństwo od kogoś, kto może być legalnie niedaleko niego np. pracuje w ochronie. Jest to ktoś, kto ma wykonać jakieś zadanie w stosunku do niego niebezpieczne. Nie muszą to być wcale siły izraelskie – zaznaczał jasnowidz.

Polska powinna szykować się na nową falę uchodźców? Jasnowidz ostrzega

Podkreślał tez, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie nie pozostaną bez konsekwencji dla Europy, w tym również Polski. – To, na co sobie pozwolił Izrael i Ameryka, to jest zgoda Ameryki na destabilizację pewnych obszarów, między innymi części Europy. Jest to dogadane z Rosją – stwierdzał.

W jego przepowiedni mowa była też o nowej fali uchodźców. – Jeżeli Iran upadnie, Putin będzie miał zielone światło na działania ostrzejsze, jeżeli chodzi o Ukrainę. Trump Ukrainę sprzedał i w pewnym sensie Rosja sprzedała Iran – oceniał jasnowidz.

– Przyjdzie czas w tym roku, że mnóstwo obywateli Ukrainy w panice z części Ukrainy zacznie uciekać. Między innymi do Polski. Może być to duży napływ uchodźców – ostrzegał Krzysztof Jackowski.

