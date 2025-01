Polsat Box Go: Wiosna pełna emocji – sport, filmy i rozrywka na najwyższym poziomie

Wiosna w serwisie streamingowym Polsat Box Go to wielkie wydarzenia sportowe i mnóstwo rozrywki: filmów, seriali i programów.

W pakiecie sportowym: powrót Formula 1 w roku jubileuszowym, kolejne mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA, Bundesliga i inne czołowe piłkarskie ligi europejskie, siatkarska Liga Narodów, gale UFC, w tym walka Jana Błachowicza w Londynie, Roland Garros i Wimbledon z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem i wiele innych.

Serwis sukcesywnie poszerza ofertę filmową o kolejne nowości prosto z kin, twórczość wielkich reżyserów, festiwalowe i oscarowe produkcje.

Będą nowości z ramówki kanałów Telewizji Polsat, w tym programy, seriale i reality show, m.in. „Must Be The Music. Tylko Muzyka” i nowa edycja programu „Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Ogromny wybór różnorodnych treści na 140 kanałach tv, dostępnych online, w tym: Polsat, Polsat News, Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Kino Polska, FOX czy Comedy Central.

Sport: włącz emocje, wszędzie, gdzie chcesz

Wiosną Polsat Box Go pokaże największe wydarzenia sportowe na żywo z aż 20 kanałów tv, a wśród nich:

Formula 1 –w sezonie 2025/2026, który rozpocznie się 14 marca w australijskim Melbourne, Formula 1 będzie świętowała swoje 75-lecie. Cały sezon w Eleven Sports, wybrane 6 wyścigów będzie można obejrzeć także na dostępnej w Polsat Box Go otwartej antenie Polsatu.

–w sezonie 2025/2026, który rozpocznie się 14 marca w australijskim Melbourne, Formula 1 będzie świętowała swoje 75-lecie. Cały sezon w Eleven Sports, wybrane 6 wyścigów będzie można obejrzeć także na dostępnej w Polsat Box Go otwartej antenie Polsatu. Piłka nożna – Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA w kanałach Polsatu z finałem we Wrocławiu. W Eleven Sports – ligi europejskie: hiszpańska LALIGA EA SPORTS z udziałem Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A, francuska Ligue 1 McDonald’s, belgijska Jupiler Pro League i portugalska Liga Portugal, a wśród najważniejszych spotkań sezonu – El Clasico, które rozegrane zostanie 11 maja br.

– Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA w kanałach Polsatu z finałem we Wrocławiu. W Eleven Sports – ligi europejskie: hiszpańska LALIGA EA SPORTS z udziałem Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A, francuska Ligue 1 McDonald’s, belgijska Jupiler Pro League i portugalska Liga Portugal, a wśród najważniejszych spotkań sezonu – El Clasico, które rozegrane zostanie 11 maja br. Siatkówka – mistrzostwa Polski w PlusLidze siatkarzy i Tauron Lidze siatkarek, Liga Narodów FIVB z turniejami w Gdańsku i Łodzi oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej mężczyzn i kobiet – to wszystko w kanałach Polsat Sport.

– mistrzostwa Polski w PlusLidze siatkarzy i Tauron Lidze siatkarek, Liga Narodów FIVB z turniejami w Gdańsku i Łodzi oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej mężczyzn i kobiet – to wszystko w kanałach Polsat Sport. Tenis – cotygodniowe turnieje ATP Tour (Polsat Sport), wielkoszlemowe Roland Garros (Eurosport) i Wimbledon (Polsat Sport) z Igą Swiątek i Hubertem Hurkaczem.

– cotygodniowe turnieje ATP Tour (Polsat Sport), wielkoszlemowe Roland Garros (Eurosport) i Wimbledon (Polsat Sport) z Igą Swiątek i Hubertem Hurkaczem. UFC – kolejne gale, a już 22 marca widowisko w Londynie z Janem Błachowiczem, który po ponad 1,5 roku przerwy powróci do oktagonu UFC. Na gali UFC Fight Night 255 jego rywalem będzie Nowozelandczyk Carlos Ulberg, wschodząca gwiazda wagi półciężkiej.

– kolejne gale, a już 22 marca widowisko w Londynie z Janem Błachowiczem, który po ponad 1,5 roku przerwy powróci do oktagonu UFC. Na gali UFC Fight Night 255 jego rywalem będzie Nowozelandczyk Carlos Ulberg, wschodząca gwiazda wagi półciężkiej. Koszykówka –rozgrywki Orlen Basket Ligi koszykarzy, koszykarskiej Euroligi Eurocup (Polsat Sport).

–rozgrywki Orlen Basket Ligi koszykarzy, koszykarskiej Euroligi Eurocup (Polsat Sport). Oraz piłka ręczna, hokej, lekkoatletyka (kanały Polsat Sport), ligi żużlowe (Eleven Sports) i wiele innych.

Filmy: tytuły prosto z kina i twórczość artystyczna

Ofertę filmową Polsat Box Go wzbogacą kolejne nowości, a wśród nich najnowszy film Pedro Almodovara „W pokoju obok” (premiera w marcu) i wyróżnione 7 nominacjami do Oscara: „Konklawe” (premiera w lutym). Na liście premier są także: „Czerwone maki” (premiera w lutym), „Heretic” (premiera w lutym), „Regentka” (premiera w lutym), „Mavka i strażnicy lasu” (premiera w lutym). Przed galą oscarową widzowie mogą obejrzeć także nominowane w tym roku hity: „Substancja” ze znakomitą rolą Demi Moore (już dostępny) i „Wybraniec” nawiązujący do biografii Donalda Trumpa (już dostępny). Wiosenne miesiące to kolejne znakomite tytuły w serwisie. Część nowości filmowych zasili pakiet PREMIUM, inne dostępne będą do jednorazowego wypożyczenia.

W Polsat Box Go stale rozwija się biblioteka Klubu Konesera – to miejsce dla miłośników kina niezależnego, autorskiego, a nawet eksperymentalnego. „Bulion namiętności”, „Do granic”, „Perfect Days”, „Jutro będzie nasze”, „Podwójny kochanek”, „Zabójczyni”, „Winni” to przykłady tytułów, jakie widzowie znajdą w tej kolekcji. Są tu filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach, stworzone przez wielkich twórców, takich jak: Pedro Almodovar, Agnieszka Holland, Pier Paolo Passolini, Michaelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci, Abel Ferrara, Steven Spielberg, Gaspar Noe czy Arthur Penn. Klub Konesera to także nowości od Gutek Film oraz festiwalowe perły i docenione przez publiczność i krytyków produkcje familijne, za dystrybucję których odpowiada Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Seriale, show i programy z wiosennej ramówki Polsatu

Nowości serialowe Polsatu z wiosennej ramówki – „Krew” i „Komisarz mama” są już w całości dostępne w Polsat Box Go, co jest wygodną propozycją dla tych, którzy lubią oglądać seriale w dowolnym momencie lub całe sezony naraz. Oprócz tego w Polsat Box Go będzie można oglądać uwielbiane przez widzów „Przyjaciółki” i „Pierwszą miłość” oraz 3. sezon serialu „Teściowie”, a także nowe programy i show z wiosennej ramówki Polsatu, między innymi: „Must Be The Music. Tylko Muzyka” i „Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Polsat Box Go: 3 proste pakiety i 140 kanałów tv

Nowości filmowe, rozrywkę i największe wydarzenia sportowe wiosny, a także ponad 140 kanałów tv w Polsat Box Go będzie można oglądać w dowolnym miejscu i czasie na wielu urządzeniach. Treści w Polsat Box Go są podzielone na 3 proste pakiety: Premium (promocyjna cena pakietu to 30 zł/30 dni, a w opcji z Disney+ – 50 zł/30 dni), Sport (promocyjna cena pakietu to 40 zł/30 dni) – obydwa pakiety bez reklam oraz Start (30 zł/rok) – z niewielką liczbą reklam. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.