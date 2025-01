TikToker chciał wziąć kredyt. Zszokowały go warunki

Oderwani od rzeczywistości influencerzy to nic nowego. Ciekawie jednak czasem zajrzeć do ich świata i zobaczyć, jak zmagają się z życiem codziennym. Kacper Porębski z TikToka ma blisko 3 mln obserwatorów, a na Instagramie kolejnych 400 tys. Wszyscy ci ludzie mogli dowiedzieć się ostatnio o jego marzeniu kupna mieszkania.

Tiktoker próbował wziąć kredyt. Doznał szoku

Znany pod pseudonimem „Jasper” Kacper Porębski opowiedział swoim fanom o planie zaciągnięcia pierwszego w życiu kredytu. Postanowił skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie i umówił spotkanie z doradcą kredytowym. Po wszystkim przyznał, że nie spodziewał się tylu problemów.

Porębskiego zaskoczył nie tylko fakt, że wzięcie kredytu to długi proces. Szokiem okazały się też warunki finansowe. – Nie wiedziałem, że za kredyt płaci się... Ja nie wiem, czy to jest normalne. Drugie tyle, ile kosztuje mieszkanie – mówił porażony sumami, rzucanymi na spotkaniu. Na koniec zapewnił jednak, że jest zdeterminowany i będzie dążył do uzyskania kredytu na upragnione mieszkanie.

Rząd powinien wspierać kredytobiorców?

Z sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że blisko 40 proc. ankietowanych uważa, że rząd powinien stworzyć program dofinansowania kredytów hipotecznych, przy czym 22 proc. badanych chciałoby stworzenia takiego programu jak najszybciej, a 17 proc. twierdzi, że choć program byłby potrzebny, nie ma konieczności, by powstał szybko.

Niespełna 30 proc. respondentów uważa jednak, że rząd nie powinien uruchamiać takiego programu. Blisko jedna trzecia ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Z badania wynika, że przeciwnicy stworzenia rządowego programu dofinansowania kredytów hipotecznych to przede wszystkim:

osoby z wyższym wykształceniem (39 proc.),

osoby w wieku 40-49 lat (38 proc.),

osoby z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (37 proc.).

