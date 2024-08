Najlepsze planszówki dla dwóch osób. To już klasyki gatunku

Gry planszowe w ostatnich latach stały się bardzo popularne. To świetny sposób na budowanie więzi i wspólne spędzanie czasu w kameralnej atmosferze. Oferują one różnorodne doświadczenia, od intensywnych strategii i złożonych układów, po lekkie i zabawne wyzwania, które mogą być idealnym antidotum na nudę. Podpowiadamy, jakie planszówki będą idealne na grę we dwoje.

Najlepsze gry planszowe dla dwóch graczy. W które warto zainwestować?

Everdell

W uroczej dolinie Everdell, pod gałęziami wysokich drzew, wśród omszałych głazów, rozwija się cywilizacja leśnych zwierząt. Wiele lat minęło od jej początków i wreszcie nadszedł czas, by odkryć nowe tereny i zakładać zupełnie nowe miasta. Gdy zasiądziesz do gry, wcielisz się w lidera grupy stworzeń, które wyruszą na podbój nieznanego. Trzeba będzie zbudować wiele budynków, poznać nowe stworzenia i dać się ponieść nadchodzącym wydarzeniom.

Splendor

Dynamiczna i niemal uzależniającą grą w zbieranie żetonów i kart, które tworzą zasoby gracza, umożliwiające mu dalszy rozwój. Gracze wcielają się w renesansowych kupców, którzy próbują nabyć kopalnie klejnotów, środki transportu, sklepy – wszystko to w celu zdobycia jak największego prestiżu.

Karak II

Samodzielna kontynuacja wielokrotnie nagradzanej familijnej gry "Karak". Miłośnicy przygód w katakumbach zamku Karak mogą kontynuować wędrówkę, tym razem jednak już na powierzchni, po modularnej, heksagonalnej planszy. Każdy gracz wciela się w rolę jednego z niezwykłych bohaterów przemierzających krainę otaczającą zamek. Herosi walczą z armiami potworów oraz gromadzą zasoby niezbędne do zbudowania miasta i szkolenia nowych oddziałów, które pomogą im w wykonaniu zadania.

Wsiąść do pociągu

Gra dobrze znana wszystkim miłośnikom planszówek. Rozgrywka polega na łączeniu tras kolejowych na różnych mapach, np. Stanów Zjednoczonych czy Europy. Za każdą wybudowaną trasę gracze otrzymują punkty. Dodatkowe punkty można otrzymać za zrealizowanie konkretnej trasy lub za zestawienie najdłuższego połączenia.

7 cudów świata. Pojedynek

Poprowadź swoją cywilizację ku świetności, dbając o jej rozwój militarny i naukowy oraz konstruując niezwykłe Budowle i Cuda. Gra wykorzystuje niektóre z głównych założeń bestselleru "7 Cudów Świata", ale oferuje również nowe wyzwania, specjalnie dopasowane do gry dwuosobowej.

Pory Roku

Najpotężniejsi czarnoksiężnicy królestwa zebrali się w sercu lasu Argos, aby wziąć udział w legendarnym turnieju dwunastu pór roku. Na koniec trzyletnich zmagań, spośród uczestników turnieju zostanie wyłoniony nowy Arcymag królestwa Xidit. Zadbaj o wyposażenie w pradawne magiczne przedmioty, przywołaj swoich najwierniejszych kompanów i staw czoło wyzwaniu.

Ankh: Bogowie Egiptu

Wciel się w jednego z pięciu egipskich bogów i poprowadź oddaną sobie armię do ostatecznego panowania w kraju nad Nilem. Rozwijaj swoją postać, pozyskuj cennych sojuszników i walcz o kolejnych wyznawców. Tylko oni mogą zapewnić ci przetrwanie i uczynić twoje imię nieśmiertelnym. Kiedy bitewny kurz opadnie, w Egipcie będzie się pamiętać tylko o jednym bogu.

