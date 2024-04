Natalia Janoszek wygrała w sądzie. Krzysztof Stanowski ukarany za materiały na jej temat

W 2023 roku cała Polska pochłaniała materiały Krzysztofa Stanowskiego o Natalii Janoszek, zamieszczone jeszcze wtedy na Kanale Sportowym. Materiały dziennikarza dotyczące tego, że aktorka rzekomo „zmyśliła sobie karierę”, z pewnością przyczyniły się do tego, że stał się on bardzo popularny w sieci. W 2024 roku wystartował na YouTube z Kanałem Zero, a materiały w ramach projektu są wciąż szeroko komentowane w sieci.

Samą Natalię Janoszek w kilku materiałach wideo – zamieszczonych od maja do lipca 2023 roku, Krzysztof Stanowski nazywał „dziewczyną, która zakpiła z mediów i widzów w Polsce”. Pokazywał, jak wyglądają jej role w filmach, w których udziałem chwaliła się w sieci, wyśmiewał rzekomą premierę produkcji z jej udziałem w Cannes i twierdził, że kłamie ona o podróżach prywatnym samolotem. Dziennikarz posunął się nawet do tego, że wybrał się do Indii i udawał gwiazdę w Bollywood, a także pytał ludzi na ulicy, czy znają Janoszek.

Krzysztof Stanowski ukarany za materiały o Natalii Janoszek

W połowie czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zakaz wypowiadania się Krzysztofa Stanowskiego na temat Natalii Janoszek w Kanale Sportowym. Dziennikarz zignorował jednak to postanowienie. W swoim ostatnim wideo stwierdził, że mógłby umieścić film na innym portalu, ale „szanuje sądy i nie chce bawić się z ciuciubabkę”. Wyraził gotowość do zapłacenia kary.

Teraz Stanowski musi liczyć się z konsekwencjami tej decyzji. Natalia Janoszek opublikowała postanowienie sądu, w którym dziennikarz skazany został na karę finansową w wysokości 15 tysięcy zlotych. Tą samą kwotą ukarany został Kanał Sportowy. Jeżeli Stanowski nie zapłaci grzywny, grozi mu więzienie.

„Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa postanawia (...) zamianę grzywny na areszt dla Krzysztofa Stanowskiego na wypadek niezapłacenia grzywny w ciągu tygodnia od uprawomocnienia się postanowienia sądu” – czytamy.

– Ucinając już krążące spekulacje: grzywna została zasądzona na rzecz Skarbu Państwa – zapewniła na Instagramie Janoszek.

Natalia Janoszek miała myśli samobójcze

W grudniu 2023 roku Natalia Janoszek udzieliła pierwszego obszernego wywiadu po tym, jak Krzysztof Stanowski zaatakował ją w sieci.

– Myślę, że tego, co spotkało mnie w ostatnich miesiącach, wiele osób nie byłoby w stanie przeżyć. I nadal jest mi ciężko, ale stwierdziłam, że albo ja o siebie zawalczę, albo dam się zniszczyć – powiedziała. – Nie będę ukrywać, że miałam myśli samobójcze. Nadal jest mi ciężko, bo jednak to jest 12 lat mojej pracy, które ktoś sobie tak po prostu wziął, żeby zrobić sobie na mnie „fejm” – stwierdziła.

Podkreśliła w rozmowie, że skoro ona nie może nazywać się aktorką, ponieważ nie skończyła szkoły aktorskiej, to Stanowski nie powinien nazywać się dziennikarzem, bo nie skończył studiów dziennikarskich.

Na wywiad Janoszek odpowiedział sam Krzysztof Stanowski, zamieszczając wpis w serwisie X (dawny Twitter – red.). „Ja też miałem myśli samobójcze, gdy słuchałem jej setnej zmyślonej historii. W myślach samobójczych mamy więc 8:8 i możemy iść do przodu bez tych ckliwych bzdur” – stwierdził.

Czytaj też:

Stanowski i Mazurek kwestionują kryzys klimatyczny? „O czym my tu k**** rozmawiamy?”Czytaj też:

Jak wyglądają zarobki w Kanale Zero? Stanowski uchyla rąbka tajemnicy, mówi o „premii”