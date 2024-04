Jak wyglądają zarobki w Kanale Zero? Stanowski uchyla rąbka tajemnicy, mówi o „premii”

Kanał Zero ma już ponad milion subskrypcji na YouTube i nadal dynamicznie się rozwija. Z tego powodu Krzysztof Stanowski regularnie ogłasza głośne nazwiska, które dołączają do jego projektu. W ostatnim czasie pracę w medium zaczęły byłe dziennikarki Telewizji Polskiej: Arleta Bojke i Maria Stepan, które na kanale zajmują się sprawami zagranicznymi. Ponadto, swój format ma Marcin Gortat, wybitna postać polskiej koszykówki oraz Szczepan Twardoch, znany pisarz.

Po słowach Krzysztofa Stanowskiego można wnioskować, że nie jest to koniec wzmocnień. Jak przyznaje w wywiadzie udzielonym na kanale „Duży w Maluchu”, wyniki działalności w pierwszych miesiącach przerosły jego oczekiwania, co otworzyło przed nim więcej możliwości. Jak zaznaczył w rozmowie, obecnie wydatki kanału sięgają 1,4 mln złotych, co oznacza minimalny wzrost w porównaniu z tym, co Stanowski deklarował na początku działalności.

„Pytali o bezpieczeństwo finansowe”. Stanowski o zarobkach w Kanale Zero

Podczas wywiadu przyznał, że Kanał Zero zatrudnia na ten moment „pewnie powyżej 50 osób”. Prowadzący zapytał Stanowskiego też o pensje pracowników. Ten zaznaczył, że poza podstawową kwotą, większość z nich ma zapewnione dodatkowe wynagrodzenie, a jego wysokość zależy od wyświetleń publikowanych filmów. Między innymi ta kwestia była powodem konfliktu Stanowskiego z jego byłymi współpracownikami w Kanale Sportowym.

– Zdecydowana większość osób ma w umowie wpisaną premię od wyświetleń. To jest standard. Jest ona dodatkiem do wynagrodzenia, nie stanowi większości pensji. Na początku ludzie, którzy przychodzili, pytali o pewne bezpieczeństwo finansowe, co jest zrozumiałe. Mają podstawy, wyświetlenia są jedynie bonusem – powiedział dziennikarz.

Ile w rzeczywistości płaci Krzysztof Stanowski? Rąbka tajemnicy uchyliła Monika Goździalska, prowadząca poranki w Kanale Zero. Prezenterka wspomniała, że może liczyć na wyższą pensję niż ta, którą otrzymywała w TVP. Zdradziła, żez samych dochodów z Kanału Zero, starczyłoby jej na życie, bilety do Hiszpanii i Polski, a także na podróże.

Czytaj też:

Kolejna dziennikarka TVP przeszła do Kanału Zero. Znamy ją z „Wiadomości”