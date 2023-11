Znamy motyw przewodni gali Met 2024. Jakie kreacje będą mogły wybrać gwiazdy?

Chociaż gala Met odbędzie się dopiero 6 maja 2024 roku, to już wiadomo, jaki motyw przewodni będzie wymagany od gwiazd. Stylizacje najważniejszych celebrytów na świecie są ważnym elementem – w końcu Met to jedno z najważniejszych modowych wydarzeń w roku. Jak zwykle odbędzie się w nowojorskim Metropolitan Museum of Art.

Do tej mogliśmy już oglądać stylizacje gwiazd oddające hołd Karolowi Lagerfeldowi czy nawiązujące do antologii amerykańskiej mody. Gala Met 2024 upłynie pod hasłem: „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (pol. Śpiące królewny: Moda na przebudzenie).

Wydarzeniu będzie towarzyszyć wyjątkowa wystawa, podczas której zobaczymy archiwalne kostiumy, które powstały na przestrzeni ostatnich czterystu lat. Motyw przewodni zakłada inspiracje od gorsetów wiktoriańskich do tych bardziej współczesnych. Jedno jest pewne – organizatorzy oczekują od gości nie lada kreatywności, a gwiazdy będą mieć spore pole do popisu.

Gala Met 2024 i wyjątkowa wystawa

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowanych aż 250 kreacji z Instytutu Kostiumów. Wiele z nich było rzadko pokazywane publiczne, więc z pewnością jest to gratka dla miłośników tej dziedziny sztuki. Wystawa obejmie elementy garderoby z różnych epok.

Max Hollein dyrektor i prezes The Met's Marina Kellen French zwrócił uwagę, że przedstawienie historii strojów sprawi, że docenimy ich piękno jeszcze bardziej. – Ten innowacyjny pokaz przesunie granice naszej wyobraźni i zaprosi nas do doświadczenia wielu aspektów dzieł, w celu poznania ich historii i, ostatecznie, zdobycia głębszego uznania dla ich piękna – podkreślił.

400 lat historii mody w Met Museum

Już teraz wiadomo, że podczas wystawy w The Metropolitan Museum of Art będziemy mogli podziwiać kreacje od XVII wieku, kiedy królowały wiktoriańskie gorsety do tych bardziej współczesnych. To łącznie 400 lat historii mody, która jako dziedzina sztuki bez wątpienia różni się od innych.

– Moda jest jedną z najbardziej emocjonalnych form artystycznych ze względu na jej związek z ciałem. Jest nasycona pamięcią i emocjami, a my odnosimy się do niej poprzez nasze zmysły. Mam nadzieję, że ten projekt pobudzi nasze zmysły do jeszcze wnikliwszego zgłębiania mody – powiedział Andrew Bolton, kurator Wendy Yu z Instytutu Kostiumów.

Bolton zdradził też, co było inspiracją do tytułu wystawy. Chodzi o stroje, które są zbyt delikatne, by móc je włożyć bez uszczerbku dla nich. – To tytułowe „śpiące królewny". Zamiast spełniać swoją pierwotną funkcję, kreacje te – w tym elżbietański gorset i jedwabna satynowa suknia balowa Charlesa Fredericka Wortha z 1877 roku zostaną przekształcone w istne muzealne zabytki – dodał kurator.

Wystawa podczas gali Met 2024. Od gorsetów wiktoriańskich do współczesności

Wydarzenie zostanie ukształtowane wokół trzech podstawowych stref: ląd, morze i niebo. Stroje w postaci muzealnych zabytków obejrzymy w wyjątkowej odsłonie. Do podkreślenia ich zostaną wykorzystane m.in: animacje wideo, projekcje świetlne, dźwięk, sztuczna inteligencja, CGI i inne formy stymulacji sensorycznej. Kreatywnym konsultantem tej części wystawy jest Nick Knight, założyciel SHOWstudio. Natomiast niektóre z zapachów towarzyszącym strojom opracowała Sissel Tolaas, znana ze współpracy z Demną w domu mody Balenciaga.

Czytaj też:

Taka aukcja to rzadkość. Na sprzedaż wystawiono przedmioty z TitanicaCzytaj też:

Anna Wintour szuka asystentki. Oferta niczym z filmu „Diabeł ubiera się u Prady”?