Nowe wyniki oglądalności „Zielonej granicy”. Aż trudno uwierzyć w te liczby

Krytyka „Zielonej granicy” przez rządzącą partię, protesty przed kinami i generalny bojkot filmu, nie wpłynęły najwyraźniej negatywnie na jego popularność. Po tym, jak wsparcie dla Agnieszki Holland, która zmagała się w tym czasie z ogromnym hejtem, okazało grono polskich artystów, w tym rzesza nagrodzonych na Festiwalu Filmowym w Gdyni twórców, na „Zieloną granicę” do kin wybrała się cała masa ludzi w Polsce.

Film wszedł do kin w całym kraju w piątek 22 września. Z najnowszych danych wynika, że pobił wszelkie rekordy. Podczas pierwszego weekendu wyświetlania w kinach „Zieloną granicę" zobaczyło 137 435 widzów, co stanowi najlepszy wynik otwarcia wśród polskich filmów w 2023 roku. W zaledwie 10 dni od polskiej premiery, film zobaczyło w kinach aż 425 194 widzów. Z najnowszych danych wynika, że do tej pory „Zieloną granicę” obejrzało już w kinach dokładnie 712 942 widzów.

Opis filmu „Zielona granica”

Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia (Maja Ostaszewska) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym.

W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem (Tomasz Włosok). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania – czym jest człowieczeństwo?

Obsada: Jalal Altawil („Sąsiedzi"), Maja Ostaszewska („Body/Ciało"), Tomasz Włosok („Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa"), Behi Djanati Atai („Witamy"), Mohamad Al Rashi („Al Hadira: The Hangar"), Dalia Naous („Ucieczka z Rakki"), Jaśmina Polak („Wesele"), Joely Mbundu („Tori i Lokita"), Piotr Stramowski („Pitbull. Nowe porządki"), Marta Stalmierska („Wyrwa"), Agata Kulesza („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Maciej Stuhr („Belfer"), Magdalena Popławska („Atak paniki"), Monika Frajczyk („Jeszcze przed świętami"), Michael Zieliński („Matecznik").

