Cichopek i Kurzajewski jednak nie wezmą ślubu w Grecji. Wiemy, kto będzie ich świadkiem

Do mediów właśnie dotary doniesienia o ślubie prezenterów „Pytanie na Śniadanie”. Co wiadomo o uroczystości, podczas której Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzią sobie „tak”?

Nowe informacje ws. ślubu Cichopek i Kurzajewskiego

Informacja o zaręczynach Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego trafiła do sieci pod koniec listopada zeszłego roku. Okazało się, że prezenter postanowił oświadczyć się swojej wybrance w Nowym Jorku. Wówczas portal Pudelek podał, że prezenterzy Pytania na Śniadanie jak najbardziej chcą wziąć ślub, ale czekają, aż zainteresowanie ich życiem prywatnym trochę się zmniejszy.

– Kasia i Maciej starają się być nierozłączni i spędzać każdą chwilę razem. Uwielbiają jeździć za granicę, bo tam mogą być bardziej anonimowi. Polecieli do Nowego Jorku, żeby odpocząć od zgiełku, który rozpętał się wokół ich związku i to właśnie tam się zaręczyli. Poważnie rozmawiają już o ślubie, ale chcą, żeby sytuacja się trochę uspokoiła – powiedział informator.

Cichopek i Kurzajewski zrezygnowali z pomysłu ślubu w Grecji

Teraz okazuje sie, że chociaż początkowo para chciała się pobrać w Grecji, to zmienili zdanie. Powodem ma być wiek babci Cichopek. Seniorka ma prawie sto lat, co uniemożliwia podróż samolotem. Chociaż niewiele wiadomo o uroczystości, to Świat Gwiazd przekazał, że świadkami pobierających się celebrytów będą brat prezenterki Jacek i jego żona.

Okazuje się jednak, że w gronie najbliższych nie są wliczone prezenterki śniadaniówki TVP. – Nie zostałam zaproszona na żaden [ślub – przyp.red.], więc będę kibicować może dzięki zdjęciom na Pomponiku. My mamy takie koleżeńskie relacje, nie spotykamy się na co dzień, wręcz mijamy się nawet w pracy, więc nie ma jak tych relacji zbudować, bo kiedy ja pracuję, to te inne osoby nie, więc siłą rzeczy na co dzień się nie spotykamy – powiedziała w rozmowie z Pomponikiem Ida Nowakowska.

Głos ws. ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zabrała też Izabela Krzan. – Nie żyję ich prywatnym życiem. Nie wiem, czy byłabym na liście gości. Życzę im dużo szczęścia – wyjaśniła.

