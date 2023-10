Zobaczcie zwiastun nowego filmu Polańskiego. Kiedy premiera?

W swoim ostatnim filmie Roman Polański wrócił do historycznego momentu – przełomu wieków. Akcja „The Palace” w ekskluzywnym hotelu w szwajcarskich Alpach, gdzie egzotyczna mieszanka zamożnych gości, rozpieszczanych przez obsługę hotelową, stawia czoła ostatniemu dniu mijającego milenium. Niektórzy boją się końca świata, inni nie mogą doczekać się świtu nowej, wspaniałej przyszłości.

Galeria:

„The Palace” w reżyserii Romana Polańskiego

Roman Polański o „The Palace”

Twórcy filmu przeplatają się wątki, czarny humor, zestawienia absurdu i zadziwiających konkluzji. Ale także momenty nostalgii dla świata, który, jakkolwiek by się to mogło teraz wydawać żałosnym, w ostatnich godzinach dwudziestego wieku, kierował się jednak logiką i racjonalnym optymizmem co do własnej przyszłości.

O pomieszaniu gatunków i próby spowodowania różnych kierunków wypowiedziałs się sam reżyser.

– „The Palace” to przede wszystkim prowokująca komedia – miejscami gorzka, miejscami błaha i ekscentryczna – która w umyśle widza ma pozostawić pytanie: co poszło nie tak? Komedia, pokazująca naiwność, hedonizm, zepsucie i społeczne nierówności, leżące u źródeł obecnej kondycji naszego świata – mówił Roman Polański.

„The Palace” z wybitną obsadą

W obrazie nie zabrakło światowej klasy obsady. W rolach głównych występują: Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim de Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino i Mickey Rourke. Autorami scenariusza filmu są Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska i Roman Polański. Producentami są Luca Barbareschi, Jean-Luis Porchet, Wojciech Gostomczyk, Janusz Hetman i Jerzy Skolimowski. Za zdjęcia odpowiada Paweł Edelman, muzykę skomponował Alexandre Desplat.

Premiera „The Palace” 3 listopada 2023 roku. Wcześniej produkcja prezentowana była na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Czytaj też:

QUIZ z kultowych seriali i filmów PRL. Wynik poniżej 6/10 to upokorzenie!Czytaj też:

Andrzej Chyra broni Romana Polańskiego i obraża feministki. „Wiele z nich robi karierę na oskarżeniach”