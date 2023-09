Mila Kunis i Ashton Kutcher bronili gwałciciela. Teraz przepraszają

Małżeństwo opublikowało nagranie w mediach społecznościowych, w którym przeprosili za listy wysłane z prośbą o złagodzenie kary wobec aktora Danny'ego Mastersona. Artysta razem z Kunis i Kutcherem grał w sitcomie „Różowe lata 70”..

Danny Masterson skazany na 30 lat więzienia

Ostatnia rozprawa Masterson odbyła się w czwartek 7 września 2023 roku. Podczas ogłoszenia werdytku gwiazdorowi towarzyszyły bliskie mu osoby: jego żona, aktorka i modelka Bijou Phillips, jego rodzeństwo – aktorka „The Walking Dead” Alanna Masterson, gwiazda „Malcolm In the Middle” Christopher Masterson i aktor Jordan Masterson.

Sędzia skazała Mastersona na 15 lat do dożywocia na podstawie każdego z dwóch zarzutów, nakazując mu odsiadywanie obu kar po kolei.

Mila Kunis i Ashton Kutcher bronili gwałciciela. Przeprosili ofiary

Danny Masterson oraz Mila Kunis i Ashton Kutcher byli gwiazdami popularnego serialu „Różowe lata 70”.. Przez tę znajomość postanowili stanąć w obronie kolegi i w maju wysłali listy do sądu, w którym poprosili o złagodzenie kary dla gwiazdora. Oboje opisali go wówczas jako przyzwoitego człowieka i „wzór do naśladowania”. Kutcher dodał, że Masterson „zawsze imponował mu przyzwoitością i hojnością”. Kunis natomiats nazwała go przyjacielem i kimś, kto jest jak starszy brat.

Teraz kiedy Danny Masterson został skazany, oboje postanowili przeprosić za swoje zachowanie. Opublikowali nagranie, w którym tłumaczyli się z napisania listów i wyznali co ich do tego skłoniło. – Zdajemy sobie sprawę z bólu, jaki wywołały listy, które napisaliśmy w imieniu Danny'ego Mastersona – powiedział. Dodał, że: były one tylko do wglądu sędziny i nie miały na celu podważenia zeznań ofiar ani ponownego traumatyzowania ich w żaden sposób. Na koniec przeprosił ofiary, jeśli tak się stało.

Aktorka od siebie dodała, że razem ze swoim partnerem stoją po stronie każdej osoby, która, kiedykolwiek padła ofiarą napaści na tle seksualnym, wykorzystywania seksualnego lub gwałtu.

