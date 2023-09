Chajzer o Miszczaku: Może zadzwonić, ale to nie musi być telefon z propozycją

U dyrektora Edwarda Miszczaka bywałem regularnie. I to były spotkania jak z surowym ojcem, który wie, że naodpie...lałeś, ale gdzieś tam na końcu cię kocha – mówi Filip Chajzer. Pytany, czy w jego opinii Edward Miszczak kocha go do dzisiaj, odpowiedział: Myślę, że tak. (...) Może zadzwonić, natomiast to nie musi być telefon z propozycją. Z przyjemnością umówię się pogadać, co u nas. Jestem wolnym człowiekiem, niezależnym od czyjegoś telefonu.

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Masz głowę do interesów? Filip Chajzer: Nie wiem, powiem ci za kilka lat. Dlaczego za kilka lat? Bo może wtedy zobaczysz mnie liście „Forbes”. Chodzi o miliony? Nie, zupełnie nie chodzi tu o pieniądze. Chodzi o cel. Każdy ma swoje Himalaje. Himalaiści wspinają się, marzną, ryzykują życie, a ludziom postronnym trudno zrozumieć, dlaczego tak robią. Ja jestem cholernie ambitny i wiem, że jak sobie coś postanowię, to tak będzie. To jednak nie chodzi o drogę po trupach, nie ma w tym negatywnego aspektu. Otwierając każdy kolejny biznes staram się, by był odpowiedzialny społecznie. Dawno temu, jak miałem jakieś dwadzieścia kilka lat i wyglądałem jak ziemniak, bo byłem gruby, dmuchałem świeczki na torcie, nagle ktoś krzyknął: Filip pomyśl życzenie! – wymarzyłem sobie wtedy, że będę kiedyś prowadzić „Dzień dobry TVN”.