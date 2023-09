Nietypowy fan zespołu Metallica. Uciekł z domu i znalazł się na koncercie

Do zdarzenia doszło podczas jednego z koncertów grupy Metallica na stadionie SoFi w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Fani zespołu zauważyli na widowni psa, który wydawał się zainteresowany wystąpieniem. Zdjęcia nietypowego słuchacza obiegły media społecznościowe.

Pies na koncercie zespołu Metallica

„Być może słyszeliście, że mamy czworonożnego fana, który dołączył do nas podczas #M72LA” – podpisano fotografię udostępnioną na facebookowym profilu zespołu. Pies przez kilka godzin siedział na fotelu i obserwował widowisko. Podejrzewano, że został porzucony przez jednego z uczestników wydarzenia.

Po zakończeniu koncertu zwierzę zostało przewiezione do schroniska. Fundacja The Animal Hope & Wellness Foundation rozpoczęła także poszukiwania tymczasowego opiekuna, który szczęśliwie okazał się niepotrzebny.

Szczęśliwy finał ucieczki suczki Storm

Grupa Metallica przekazała, że suczka Storm uciekła ze znajdującego się w pobliżu stadionu domu i sama weszła na teren wydarzenia. „Po całej nocy spędzonej na koncercie ze swoją #MetallicaFamily, następnego dnia Storm bezpiecznie wróciła do swojej prawdziwej rodziny” – poinformował zespół.

„Sądząc po profilu właściciela na Facebooku, pies wygląda na zadbanego i kochanego” – dodała fundacja, dziękując za pomoc i zaangażowanie w sprawę. „Cieszymy się, że pies znalazł drogę do domu” – podsumowała we wpisie na Facebooku.

W obliczu dużego zainteresowania sytuacją zespół Metallica ustosunkował się do kwestii przyprowadzania zwierząt na koncerty. „A jeśli się zastanawiasz, to nie. Zdecydowanie nie powinieneś zabierać swoich futrzanych przyjaciół na światową trasę #M72. Ale ten pies z pewnością miał swój dzień” – przekazano we wpisie na Facebooku.

