TVP zmienia zasady w „The Voice of Poland”. Jak teraz wyglądał będzie program?

W nowej edycji widzowie zobaczą ten sam skład trenerski, co w 2022 roku. Uczestników oceniać będą: Lanberry, Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson z Baronem. Z powodu ciąży tymczasowo pożegnała się z show Małgorzata Tomaszewska, której jednak produkcja nie zdecydowała się zastąpić. Format poprowadzi w pojedynkę Tomasz Kammel.

Zmiany w zasadach „The Voice of Poland”

I chociaż w składzie jurorskim wszystko pozostało bez zmian, widzowie muszą przygotować się na zmiany dotyczące samych zasad programu. Przede wszystkim w 14. edycji liczba uczestników, którzy znajdą się w drużynach trenerów została zwiększona z 12 do 15 osób. Te później podzielone zostanńą na pięć trzyosobowych drużyn. Co więcej, podczas warsztatów trenerzy będą musieli zdecydować już, kto z każdej trójki będzie musiał opuścić program. Na scenie zmierzy się tylko pozostała dwójka.

Inaczej będą wyglądały też tzw. nokauty. Zamiast, jak dotychczas, siedmiu osób w każdej drużynie, uczestników będzie pięciu. Do odcinków na żywo niezmiennie awansuje 16 osób.

Producenci skrócili też czas, w którym trenerzy mogą zablokować swojego konkurenta. Do tej pory mogli to zrobić w każdym momencie. Teraz przycisk działał będzie tylko po występie uczestnika, gdy trener chce przekonać daną osobę, by dołączyła do jego drużyny. Gdy jego konkurent naciśnie przycisk, fotel zablokowanego trenera odwróci się i nie będzie on mógł kontynuować.

Kiedy nowe odcinki „The Voice of Poland”?

Pierwszy odcinek 14. edycji „The Voice of Poland” już 2 września o godzinie 20:00 na antenie TVP2.

