Zadebiutował serial „Lipowo. Zmowa milczenia”. Poznajcie bohaterów

Scenariusz do serialu „Lipowo. Zmowa milczenia” powstał na podstawie powieści „Motylek” Katarzyny Puzyńskiej, pierwszej części sagi o mieszkańcach tej miejscowości.

„Lipowo. Zmowa milczenia”. O czym jest serial?

W sennym i niepozornym Lipowie, miasteczku na Kujawach, pojawia się „Przyjezdna” – pisarka Weronika Nowakowska. Zaszywa się w domku w lesie, szukając inspiracji do nowej książki. Już pierwszy wieczór w nowym miejscu okazuje się dla niej bogaty w doświadczenia… Również te szokujące – spotyka zakrwawioną dziewczynę w lesie. Na drugi dzień próbuje dowiedzieć się, co mogło się stać, ale nikt nie bierze jej na poważnie. Okoliczności działają na jej niekorzyść. Podobnie jak mieszkańcy Lipowa, którzy biorą ją za wariatkę. Z wyjątkiem Daniela – młodego szefa lokalnego posterunku policji, Wiery – miejscowej sklepikarki – znachorki oraz siostry Moniki, jedynej zakonnicy z pobliskiego zakonu, której nie obowiązują śluby milczenia. A która wydaje się coś wiedzieć na temat tajemniczej dziewczyny z lasu…

Bohaterowie serialu „Lipowo. Zmowa milczenia”

Weronika



Nowa mieszkanka w Lipowie. tzw. „Przyjezdna”. Wynajęła od Konarskich dom w lesie, gdzie zaszyła się wraz ze swoim czworonożnym przyjacielem. W małej miejscowości szuka ucieczki od warszawskiego zgiełku, dawnego życia oraz nieudanego małżeństwa z Michałem (Jan Wieczorkowski). A także weny do napisania książki. W nowym miejscu ma raczej pozycję ‘outsiderki’. Nie szuka towarzystwa, przyjaciół ani tym bardziej związku. Ceni sobie raczej spotkania bez zobowiązań. Podczas jednego z takich poznaje Daniela, jak się okazuje szefa miejscowego posterunku. Ich drogi ponownie krzyżuje się, kiedy Weronika próbuje rozwiązać zagadkę zakrwawionej dziewczyny w lesie, a potem także morderstwa zakonnicy z miejscowego zakonu. Zagadkowa wiedza i zorientowanie w temacie „nowej” imponują Danielowi, który wtajemnicza Weronikę w tajniki prowadzonego przez siebie śledztwa. A to z kolei sprawia, że wszystko przed czym uciekała – wraca…



Daniel



Młody szef komisariatu w Lipowie. To typ delikatnego olbrzyma. W Lipowie mieszka z nadopiekuńczą matką, ale daleko mu do typowego maminsynka. Daniel zwyczajnie wie, że jest jedynym wsparciem dla matki (Beata Kawka) od czasu tragicznej śmierci ojca-bohatera. Tęskni za nim, chociaż słabo go pamięta. To w efekcie popycha go do tego, żeby być jak najlepszym policjantem. Choć Daniel ma duże ambicje, to niewiele okazji w Lipowie, żeby się naprawdę wykazać. Kiedy zostaje zamordowana zakonnica, rusza pełną parą, żeby znaleźć zabójcę. Śledztwo w sprawie morderstwa zakonnicy to jego życiowa szansa. A ciotka Klementyna (Dorora Kolak) daję mu ją. Faktycznie sprawa przerasta go, a okazuje się, że to dopiero czubek góry lodowej. Aby osiągnąć cel, nie powstrzyma się przed włączeniem w śledztwo „tej obcej” (Weroniki). To właśnie ona jednak wywraca jego świat do góry nogami i pozwala mu spojrzeć na Lipowo i jego mieszkańców zupełnie inaczej.



Ksiądz Józef



Ksiądz proboszcz w parafii w Lipowie, a jednocześnie zarządca miejscowego klasztoru, w którym oficjalnie mieści się doskonale prosperująca i sławna na całą Europę manufaktura haftowanych szat liturgicznych. Dla wielu Ksiądz Józef jest jak najprawdziwszy ojciec, w zarządzanym przez niego, z pomocą Siostry Moniki, klasztorze, mieszkańcy znajdują pracę i wsparcie. Ma poczucie humoru i łatwo nawiązuje kontakt. Ksiądz potrafi pomóc, ale też odpowiednio wykorzystać powierzone mu podczas spowiedzi sekrety…



Siostra Monika



Zakonnica ze skomplikowaną przeszłością – po cesarskim cięciu. Raz w miesiącu bywa u fryzjera, gdzie farbuje włosy. Od wielu lat w zakonie, była przedsiębiorcza i świetnie prowadziła parafię Księdza Józefa. Znalezienie jej zwłok oficjalnie otwiera lipowską puszkę Pandory…



Edek



Małomówny, oddany pomocnik i powiernik Księdza Józefa, którego darzy miłością bezwzględną. Dał Edkowi drugą szansę w życiu. Edek teraz głęboko wierzy, że razem z Księdzem czyni świat lepszym.



Senior Kojarski



Lokalny biznesmen i człowiek sukcesu. Dorobił się w czasach transformacji, a teraz ma ekskluzywny hotel i zespół pałacowy z parkiem. Jest też miejscowym dobroczyńcą. Dzięki swojej żonie Blance przeżywa drugą młodość, z czego szydzi jego trudny syn Junior. Senior planuje sprzedać część swoich udziałów w fabryce. Chociaż to wzbudza mieszane uczucia wśród lokalnej społeczności, Senior ma swoje plany – najzwyczajniej w świecie pragnie oddać się rodzinie i dziecku, którego spodziewają się z Blanką.



Blanka



Dla wielu jedynie „żona Kojarskiego.” Ale tylko ci, którzy jej dobrze nie znają, widzą w niej łasą na pieniądze Seniora karierowiczkę. Wystarczy ją lepiej poznać, żeby zauważyć, jak bardzo kocha sporo starszego od siebie męża. W Lipowie Blanka jest duszą towarzystwa, choć przez swój wygląd i śmiały ubiór bywa częstym obiektem zazdrości. Oraz adoracji ze strony Ziętara.



Ziętar



Postać z lokalnego półświatka, prowadzi swoje szemrane interesy pod przykrywką legalnej działalności. Kolejna planowana inwestycja zaognia jego konflikt z Księdzem i z Seniorem Kojarskim. Ziętar jest zakochany w Blance i planuje, że odbije ją Seniorowi. Ma też swoje drugie oblicze – kochającego i opiekującego się chorym ojcem po udarze syna.



Junior



Marnotrawny syn Seniora z poprzedniego małżeństwa. Leniwy i mocno zakompleksionym, bardzo boi się stracić dostęp do pieniędzy ojca. Jego matka zmarła, kiedy był jeszcze dzieckiem. Pogrążony wtedy w żałobie Senior rzucił się w wir pracy i trochę zaniedbał relację z synem. Junior skrycie nienawidzi ojca, bo ten nieustannie przypomina mu o jego niedociągnięciach i sprawia wrażenie, jakby większą troską otaczał pracowników fabryki czy Tomka (Mateusz Nędza) człowieka do wszystkiego Kojarskiego. Szczególnie w Tomku i Blance Junior widzi konkurencję, bo bardzo boi się stracić dostęp do pieniędzy ojca. Aby pokryć długi z hazardu wiąże się z Ziętarem, bossem miejscowego półświatka i największym wrogiem swojego ojca.



Wiera



Prowadząca lokalny sklep dziwaczka, która zna się na naturalnych środkach leczniczych, także tych halucynogennych. To osoba życzliwa i mocno uduchowiona. Zawsze mówi co myśli. Wielu mieszkańców Lipowa się u niej leczy, większość potajemnie. Wiera zna sekrety mieszkańców miasta, oni natomiast nic nie wiedzą o jej. Stała się duchową przewodniczką Bartka Rosoła, a teraz zbliża się do Weroniki.



Janusz



Policjant, niepijący alkoholik, samotny ojciec Bartka i Ewy. Dla swoich dzieci zrobiłby wszystko. Kiedy okazuje się, że Bartek może być zamieszany w śmierć Siostry Moniki, wstawia się za nim. Do czasu… Bo prawda okazuje się być ponad jego siły.



Bartek



Syn Janusza i brat Ewy. Wrażliwy, niepasujący do świata, w którym żyje, a już na pewno do pracy w warsztacie samochodowym. W pewnym momencie okazuje się zamieszany w śmierć zakonnicy; nie ma alibi, zostaje aresztowany. Jego prawdziwą tajemnicę pomaga odkryć Weronika… Ale czy wszyscy są na nią gotowi?



Ewa



Córka policjanta Janusza i siostra Bartka. Trochę zagubiona, ale rezolutna nastolatka. Jest wiecznie skłócona ze swoim samotnym ojcem, który zupełnie nie potrafi jej zrozumieć. W pewnym momencie wprowadzi Weronikę w sekrety Lipowa, stanie się jej informatorem i włączy w poszukiwania swojej przyjaciółki Majki. W niektórych kręgach figuruje jako „Cytrynka”…



Paweł



Policjant w Lipowie, syn policjanta-bohatera, który zginął tragicznie wraz z ojcem Daniela, dziś jego najlepszym przyjacielam. Wygląda trochę jak postać z amerykańskich filmów o nastolatkach, i tak też się czasem zachowuje. Tylko Paweł dawno już nastolatkiem nie jest, raczej jakby trwa w przedwczesnym stanie kryzysu wieku średniego. Z Elizą (Edyta Ostojak) jest „od zawsze” i teoretycznie prowadzą przykładne życie polskiej rodziny – dwójka dzieci, ładny domek, małe przyjemności. Paweł za to znajduje czas na to, żeby zajmować się kilkoma dziewczynami na raz. Obecnie w szczególności prowadzi korespondencję z dziewczyną, którą ma w aplikacji wpisaną jako „Cytrynka”.Czytaj też:

