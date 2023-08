14-letnia Lil Tay żyje! Wydała oświadczenie, w którym wyjaśnia, co się stało

Informacja o śmierci Lil Tay pojawiła się na jej Instagramie 9 sierpnia. Post, w którym rzekomo rodzina 14-letniej raperki pisała o jej „druzgocącej i tragicznej śmierci”, nazywając ją przy okazji Claire, został już usunięty. W tym samym wpisie dodano też, że zginął brat artystki. „Okoliczności śmierci Claire i jej brata są nadal badane” – można było przeczytać w poście.

14-letnia Lil Tay żyje

Tymczasem TMZ skontaktowało się z rodziną artystki i niedługo później pojawiło się na stronie tabloidu kolejne oświadczenie. W nim, sama Lil Tay pisze, że jej konto na Instagramie zostało „naruszone przez osobę trzecią i wykorzystane do rozpowszechniania niepokojących dezinformacji i plotek” na jej temat.

„Chcę zapewnić, że ja i mój brat, jesteśmy bezpieczni i żyjemy, ale jestem całkowicie załamana i staram się znaleźć odpowiednie słowa, aby to wyrazić” – pisze w rzekomym oświadczeniu artystka. „To były bardzo traumatyczne 24 godziny. Wczoraj przez cały dzień byłam bombardowana niekończącymi się i rozdzierającymi serce, pełnymi łez telefonami od bliskich, a wszystko to podczas prób uporządkowania tego bałaganu” – czytamy. Zapewnia też, że jej prawdziwe imię to Tay Tian, a nie „Claire Hope”, jak podano w oryginalnym poście.

Kim jest Lil Tay ?

Lil Tay to raperka i osobowość internetowa. Nastolatka zdobyła popularność pięć lat temu, kiedy pod nadzorem starszego brata zaczęła nagrywać kontrowersyjne filmiki.

