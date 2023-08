„Zbrodnie po sąsiedzku” wróciły! Oto, co was czeka w 3. sezonie

Znani i lubiani sąsiedzi-podcasterzy ponownie będzie mierzyć się z kryminalną zagadką i próbą jej rozwiązania. Tym razem Mabel, Charles i Oliver opuszczą mury Arconii i postarają się znaleźć sprawcę morderstwa w teatrze.

Co w 3. sezonie serialu „Zbrodnie po sąsiedzku”?

Trójka sąsiadów – Mabel, Charles i Oliver (w tych rolach: Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short) znów wkraczają do akcji. Dla ich fanów to nie lada gratka, ale dla samych podcasterów najnowsza sprawa kryminalna okaże się sporym wyzwaniem, choćby ze względu na jej większą złożoność czy ilość osób obecnych w teatrze w momencie zdarzenia. Oprócz nowej lokalizacji – wiele wątków będzie toczyć się w teatrze – pojawią się również nieznane wcześniej postacie, w tym m.in. gościnnie pojawi się zdobywczyni Oscara Meryl Streep.

Zobaczcie zwiastun nowej odsłony:

Twórcami i scenarzystami serialu „Zbrodnie po sąsiedzku” są Steve Martin i John Hoffman („Grace i Frankie”, “Spojrzenia”). Są oni również producentami wykonawczymi wraz z Martinem Shortem, Seleną Gomez, Danem Fogelmanem (“Tacy jesteśmy”) oraz Jessem Rosenthalem. Serial wyprodukowany jest przez wytwórnię 20th Television, będącą częścią Disney Television Studios.

„Zbrodnie po sąsiedzku”. Gdzie oglądać? Kiedy nowe odcinki?

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z serialem „Zbrodnie po sąsiedzku”, to na platformie Disney+ czekają również poprzednie dwa sezony. Kolejne odcinki nowej odsłony pojawiać się będą natomiast co tydzień, we wtorek.

Czytaj też:

W wieku 57 lat zmarł wieloletni partner Sandry Bullock. Rodzina wydała oświadczenieCzytaj też:

Natalie Portman rozwodzi się? Jej mąż miał dopuścić się zdrady