Natalie Portman rozwodzi się? Jej mąż miał dopuścić się zdrady

42-letnia Natalie Portman i 46-letni Benjamin Millepied poznali się na planie filmu „Czarny łabędź” w 2009 roku. – Myślę, że byłam w krainie snów – mówiła aktorka o tym czasie w wywiadzie dla „Sirius XM Town Hall” w 2018 roku.

Aktorka zaznaczyła, że poczuła „natychmiastową” więź z choreografem. – To było niespodziewane. Poznałam go bardzo dobrze, a potem zdałam sobie sprawę z tego, że och, racja, to jest TA osoba – mówiła.

Portman i jej mąż mają wspólnie dwójkę dzieci

W lutym 2011 roku Portman zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w „Czarnym łabędziu” Darrena Aronofsky'ego, a ze sceny dziękowała już swojemu narzeczonemu Millepiedowi. – Mojej pięknej miłości, Benjaminowi Millepiedowi, który stworzył choreografię do tego filmu i powierzył mi teraz najważniejszą rolę w moim życiu – mówiła aktorka, wskazując na swój brzuch.

Millepied i Portman pobrali się w 2012 roku – rok po tym, jak na świat przyszedł ich syn Aleph. W 2017 roku powitali na świecie swoje drugie dziecko, córkę Amalię.

Natalie Portman się rozwodzi?

Od kilku miesięcy zagraniczne media rozpisują się o rzekomej zdradzie, jakiej dopuścić się miał Millepied. Portman wiele razy po tym wydarzeniu pojawiała się publicznie bez obrączki i nie w towarzystwie swojego męża. Teraz „Us Weekly” udało się porozmawiać z anonimowym informatorem z kręgu aktorki i choreografa. Według zapewnień tej osoby, para zdecydowała się na rozwód.

– Po tym, jak na jaw wyszedł jego romans, próbowali to przepracować, jednak nie udało im się to – przekazał anonimowy informator.

