FEST Festival odwołany. Organizator wydał oświadczenie

FEST Festival po raz pierwszy odbył się w 2019 roku. Organizatorem wydarzenia jest firma Follow the Step – właściciel warszawskiego klubu z muzyką elektroniczną „Smolna” oraz przestrzeni eventowej „Praga Centrum” na Starej Pradze. W zeszłych latach na scenach jednego z największych festiwali muzycznych w Polsce pojawiły się międzynarodowe gwiazdy, takie jak Alan Walker, The Chainsmokers czy James Arthur. Nie zabrakło też najpopularniejszych polskich wokalistów i raperów.

FEST Festival 2023. Ambitne plany, które nie doszły do skutku

Czwarta edycja FEST’a miała odbyć się w terminie 9-12 sierpnia. Wśród zaproszonych artystów znalazły się zagraniczne zespoły The Chemical Brothers, Kasabian i The Chainsmokers oraz wiele polskich gwiazd – Ralph Kamiński, Bryska, Kizo czy Malik Montana. W sumie wydarzenie miało uświetnić ponad 200 osobowości scenicznych.

W czwartek, 3 sierpnia, w sieci zaczęły pojawiać się nieoficjalne informacje o niepewnych losach tegorocznej edycji festiwalu. W mediach społecznościowych donoszono o odwoływaniu współprac reklamowych z markami zaproszonymi na wydarzenie. Wkrótce zablokowano również możliwość zakupu biletów w serwisach goingapp.pl oraz e-bilet.pl. Internauci zauważyli także, że artyści zaczęli usuwać festiwalowe koncerty ze swoich harmonogramów.

Trwa rozbiórka sceny w Parku Śląskim

Prace przygotowawcze przed festiwalem rozpoczęły się w Parku Śląskim kilka dni temu. Portal „Ślązag.pl” poinformował jednak, że w piątek, 4 sierpnia, część podwykonawców opuściła teren festiwalu, a pracownicy rozpoczęli demontaż jednej ze scen. Redakcja przekazała również, że firma FOSA, która w poprzednich latach zabezpieczała przebieg wydarzenia, w tym roku nie podpisała umowy z organizatorami.

Na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych przez cały czas widniały posty zachęcające do udziału w wydarzeniu, opublikowane mniej niż dobę temu. Administratorzy kont wyłączyli jednak możliwość ich komentowania. Coraz więcej osób pośrednio związanych z imprezą nieoficjalnie mówiło, że niedługo zostanie ona odwołana.

Odpowiedź organizatorów

Z samymi organizatorami trudno było się skontaktować. Gdy w końcu to się udało – okazało się, że... nic konkretnego nie wiedzieli. – Szukamy pieniędzy. Podwykonawcy pracują na pełnych przedpłatach, ale wpływy z przedsprzedaży biletów nie były wystarczające – powiedział w rozmowie z „Wyborczą” prezes spółki FEST Festival Marcin Szymanowski. – Mamy problem z płynnością. Możliwe, że ktoś nas poratuje – dodał.

W piątek, w godzinach popołudniowych, organizator festiwalu miał skontaktować się z urzędnikami z Chorzowa. „Poinformował ich, że jest zmuszony odwołać tegoroczną edycję imprezy. Wyjaśnił, że powodem decyzji są żądania podwykonawców o zapłacie z góry za wykonane usługi, m.in. montaż scen. Organizatorom nie udało się zebrać potrzebnej sumy” – przekazuje „Gazeta Wyborcza”, cytując osobę z magistratu.

Do informacji przekazanej przez „Gazetę Wyborczą” odniósł się Łukasz Adamczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chorzowa. – Wiemy, że informacja o odwołaniu festiwalu się gdzieś już pojawiła, ale na ten moment, nie możemy oficjalnie potwierdzić tych doniesień – powiedział Onetowi.

Oficjalnie: FEST Festival odwołany

Przed godziną 21:00 na profilu FEST Festivalu na Facebooku pojawiło się oficjalne oświadczenie, które po chwili zostało usunięte. Organizatorzy przekazali w nim, że wydarzenie zostało odwołane. „Dzisiejszy dzień jest najbardziej bolesnym dniem w historii FEST Festivalu. Z ogromnym bólem serca musimy poinformować Was, że niestety w tym roku jesteśmy zmuszeni odwołać festiwal i nie będziemy mogli razem spędzić tych pięknych chwil w Parku Śląskim” – poinformowali.

W komunikacie wskazali, że podstawowym problemem okazały się kwestie finansowe. „Niestety, pomimo ogromnego wsparcia od wielu naszych partnerów i sponsorów, tegoroczny kryzys w branży eventowo-rozrywkowej znacząco zmniejszył sprzedaż biletów, powodując, że nasze szacowanie było błędne. Na dzień dzisiejszy liczba uczestników osiągnęła niewiele ponad 50% planowanej frekwencji, czyniąc organizację FEST Festivalu niemożliwą do zrealizowania w tym roku” – wyjaśnili.

Organizatorzy ogłosili upadłość

Zapewnili także, że dołożyli wszelkich starań, żeby wydarzenie doszło do skutku. „Walczyliśmy o nasze ponowne spotkanie ze wszystkich sił i do ostatniej chwili. Jesteśmy niezmiernie zasmuceni i przepraszamy za to niepowodzenie wszystkich Was, którzy nam zaufali i wspierali nas przez ostatnie lata” – zwrócili się do uczestników. Podziękowali także wszystkim osobom, które w tym roku zaangażowały się w przygotowanie festiwalu.

Na końcu oświadczenia poinformowali o rozpoczęciu postępowania upadłościowego. „Wszystkie osoby posiadające bilety, otrzymają wkrótce na skrzynki e-mailowe informacje z dalszymi komunikatami w sprawie zwrotów środków za bilety. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość, i raz jeszcze przepraszamy, że zawiedliśmy Wasze zaufanie” – zakończyli.

