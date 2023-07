Nowy uczestnik „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” ogłoszony. To syn znanej aktorskiej pary

19. edycja programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” trafi na antenę Polsatu już jesienią tego roku. Teraz stacja zdradziła, że jej kolejnym uczestnikiem będzie Jakub Gąsowski – syn Hanny Śleszyńskiej i Piotra Gąsowskiego. Jest aktorem teatralnym, telewizyjnym i dubbingowym, a od niedawna próbuje swoich sił jako reporter i producent teatralny.

Kariera Jakuba Gąsowskiego. Czym się zajmuje?

W 2020 roku ukończył Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie. W wieku 8 lat po raz pierwszy wystąpił na małym ekranie, wcielając się w rolę dziecięcą w jednym z odcinków serialu „Na Wspólnej”. Trzy lata później wystąpił w serialu fabularnym „Ale się kręci. Po tej roli młody aktor zniknął ze świata show-biznesu na kolejnych kilkanaście lat.

W 2017 roku po ponad 10 latach nieobecności aktor powrócił na scenę – za sprawą roli harcerza, którą zagrał w filmie fabularnym „Czuwaj”. Rozgłosu przyniosła mu jednak rola Szymona Strzeleckiego w 2. sezonie serialu „Belfer” wyprodukowanym przez Canal+. Ta rola zdecydowanie nadała tempa jego karierze aktorskiej. Jednocześnie w tym samym czasie Jakub Gąsowski występował także w programie „Dzień dobry TVN”, gdzie szlifował swoje umiejętności dziennikarskie.

Później Jakub zajął się dubbingiem i sprawdzał się w teatrze. Od 2020 roku jego kariera aktorska zaczęła nabierać rozpędu. Aktor zaczął pojawiać się na dużym ekranie, m.in. w produkcjach „Listy do M. 4” oraz „Jak zostać gwiazdą”, w którym zagrał asystenta. Równie owocny dla aktora był rok 2021. Wtedy dostał się do obsady 2 filmów – „Wesele” i „Bóg Internetów”. Ponadto można go było oglądać na małym ekranie. Wystąpił w serialu Telewizji Polsat „Mecenas Porada”. W kolejnym roku zagrał aż w 3 filmach: „Parada serc”, „Orzeł. Ostatni patrol” oraz „Gorzko, Gorzko.

Kto jeszcze w 19. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

O zwycięstwo w poszczególnych odcinkach nowego sezonu popularnego programu Polsatu powalczą również:

Ewelina Flinta, która sławę zyskała dzięki pierwszej edycji Idola. Na swoim koncie ma dwa albumy studyjne: „Przeznaczenie” i „Nie znasz mnie”, z których pochodzą hity „Żałuję” i „Nieskończona historia”.

Nick Sinckler, wokalista amerykańskiego pochodzenia, na stałe mieszkający i koncertujący w Polsce



Kuba Szmajkowski, który dwukrotnie walczył o reprezentowanie Polski na Eurowizji

Pola Gonciarz, znaną widzom z serialu „Na dobre i na złe”

Jagoda Szydłowska – wybrana w drodze castingu



