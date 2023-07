Ekipa „Warsaw Shore” wraca do Mielna! Ruszyły nagrania do 19. sezonu show

Program „Warsaw Shore – ekipa z Warszawy” jesienią ponownie zagości na ekranach widzów MTV Polska! Właśnie ruszyły nagrania do 19. sezonu show. Tym razem uczestnicy wrócili do Mielna, gdzie w poprzednich edycjach imprezowały legendy formatu – Wojtek Gola, Stifler, Pedro czy Mała Ania.

Ekipa „Warsaw Shore” wraca do Mielna!

„Warsaw Shore” na kolejny Summer Camp wraca do Mielna! To właśnie w imprezowym centrum wybrzeża wystartowały dzisiaj nagrania do 19. edycji kultowego reality show MTV. Tematem, który najbardziej interesuje fanów formatu jest oczywiście skład Ekipy. W 19. sezonie sgow zobaczymy dobrze znane twarze, ale pojawi się również kilka nowych osób.

Jak na razie produkcja nie zdradza, kim są debiutanci, ale w programie z pewnością nie zabraknie kolejnych barwnych osobowości. Czy obecny skład powtórzy szalone wyczyny Stiflera, Pedro, Wojtka „WG”, Małej Ani, Dzika czy Don Kasjo? O tym dowiemy się już niedługo.

„Warsaw Shore” znów na MTV

W najbliższych dniach ekipowicze podążą śladami legend formatu i ruszą na podbój najlepszych klubów na wybrzeżu. Ale nie tylko! Kiedy chodzi o imprezę, w „Warsaw Shore” dystans nie gra roli. Uczestnicy pokażą na co ich stać również w jednym ze szczecińskich lokali.

Nie zabraknie też chillu na plaży i innych gorących atrakcji. Ekipa spróbuje swoich sił w sportach wodnych, a także będzie miała okazję poczuć zew natury podczas prawdziwego biwaku pod gwiazdami. Na pewno odbędzie się też legendarna domówka uczestników. Tym razem twórcy postanowili poszukać chętnych za pośrednictwem mediów społecznościowych!

