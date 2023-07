Startuje walka o bilety na koncerty Taylor Swift. Jak zwiększyć szanse na zakup?

12 lipca o 12:00 ruszy wyczekiwana sprzedaż biletów. Do pierwszych koncertów Taylor Swift w ramach trasy The Eras Tour w Polsce został jeszcze ponad rok, a rejestracja na zakup skończyła się 23 czerwca. Zdeterminowanym, by dostać się na jeden z trzech występów artystki na PGE Narodowym (1, 2, 3 sierpnia) pozostaje liczyć na znajomych, którzy zapisali się i otrzymali specjalny kod. Jedna osoba może kupić maksymalnie cztery bilety. Co więcej, otrzymany link nie gwarantuje zakupu biletu.

„Spodziewamy się, że zapotrzebowanie będzie większe niż liczba dostępnych biletów. Bilety będą dostępne w sprzedaży na podstawie kolejności wejść na stronę i w miarę dostępności miejsc” – czytamy w poradniku organizatora.

Zakup biletów na koncert Taylor Swift. Link nie może być udostępniany

Bilety na koncert Taylor Swift będzie można kupić na stronie ebilet.pl. Zarejestrowani użytkownicy w południe powinni kliknąć w link, który otrzymali wcześniej mailem. Platforma sprzedażowa opublikowała krótki poradnik, który może ułatwić fanom Swift zakup:

Przesłany na maila link do zakupu nie może być udostępniany, aby uniknąć wejść na stronę przez niezweryfikowanych użytkowników.

Ze względu na duże zainteresowanie czas oczekiwania na wejście na stronę może być dłuższy niż zazwyczaj. W tym czasie nie odświeżaj strony.

Wybierz swój bilet i wpisz swój unikalny kod dostępu. Jeśli wyświetli Ci się błąd, upewnij się, że wpisałeś poprawny kod – dokładnie taki jak w otrzymanym e-mailu. Twój kod jest ważny tylko raz, podczas jednej transakcji.

Dokonując zakupu biletów pozostań w jednym oknie przeglądarki. Otwieranie wielu okien lub zakładek podczas zakupu biletów może wywołać błędy.

Nie możesz dokonać zakupu więcej niż czterech biletów w trakcie jednej transakcji. Twój kod jest ważny tylko raz, podczas jednej transakcji.

Po zakończeniu zakupu otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zakupu biletów.. Twoje bilety będą dostępne do pobrania bliżej daty koncertu.

Rusza sprzedaż biletów na koncerty Taylor Swift. Ile mogą kosztować?

Do momentu otwarcia sprzedaży cena biletów na koncert nie będzie znana. We wtorek twitterowe konto fanowskie Taylor Swift Poland nieoficjalnie informowało, że te najtańsze (z ograniczonym widokiem na scenę i na najwyższych trybunach na Stadionie Narodowym) mogą zaczynać się od 199 zł. Pewną wskazówką mogą być też ceny biletów w innych europejskich krajach, w których sprzedaż już ruszyła. W przedsprzedaży za miejsca najbliżej sceny na stadionie Wembley w Londynie fani musieli zapłacić ok. 900 zł, a za bilety na płytę w sektorze dalej sceny (tzw. General Admission) ok. 576 zł.

Warto pamiętać, że bilety na koncert będą imienne, a zmiany danych osobowych będzie można dokonać „w uzasadnionych przypadkach losowych” najpóźniej trzy dni przed datą wydarzenia.

W wirtualnej kolejce do zakupu oprócz Swifties, jak mówią o sobie fani piosenkarki, ustawią się także fani amerykańskiej formacji pop-rockowej Paramore. Zespół wystąpi jako support, co ogłoszono dopiero po zakończeniu rejestracji na zakup biletów. Nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni, a biorąc pod uwagę krótszy występ w ramach rozgrzewki przed koncertem Swift, fani Paramore liczą także na osobny koncert zespołu w Polsce.

