Nowakowska za Nowickiego w „PnŚ”. Widzom nie spodobały się stylizacje prowadzących

W czwartek 29 czerwca Łukasz Nowicki po raz ostatni pojawił się w programie „Pytanie na Śniadanie” po tym, jak ogłosił, że odchodzi z formatu po 13 latach. „To był piękny czas, pełen cudownych, zabawnych i wzruszających momentów. Ale czas poszukać nowych wyzwań” – napisał i dodał, że za kilka dni skończy 50. lat, a za tym idą przemyślenia i podsumowania. Aktor zapewnił, że nie jest prawdą to, że czekają na niego „nowe rozrywkowe projekty”.

Do tej pory Nowicki współprowadził poranne pasmo z Małgorzatą Opczowską. – Dzisiaj niby gdzieś tam to słońce ma wyjść zza chmury, niby ma być piękny dzień, ale tak naprawdę dzień jest bardzo smutny, bo Łukasz Nowicki dzisiaj po raz ostatni w „Pytaniu na śniadanie” – mówiła w czwartek na antenie.

Nowakowska u boku Opczowskiej w „Pytaniu na Śniadanie”

Tymczasem już w piątek u boku Opczowskiej zobaczyliśmy dobrze nam znaną z formatów TVP Idę Nowakowską, która zastąpiła Łukasza Nowickiego. Damski duet wzbudził wśród widzów wiele emocji. Głównie komentarze dotyczyły stylizacji prowadzących.

„Piękne panie aż miło się ogląda pozdrawiam serdecznie”; „Panie dzisiaj chyba zapomniały, że prowadzą program poranny w telewizji śniadaniowej. Mogły przyjść w bikini”; „Lubię obie panie ale widzę że pani Małgorzata dominuje”; „Według mnie to obie panie prowadzące pomyliły programy, to jest program śniadaniowy, a obie panie do polowy roznegliżowane jak by się na plażę wybierały, trochę skromności przydałoby się”; „Dwie prowadzące zachowują się jak gwiazdy taniego kina”; „Biedna pani Małgosia no większej divy nie mogła dostać” – piszą widzowie „Pytania na Śniadanie” w mediach społecznościowych.

instagramCzytaj też:

Sąd utrzymał karę dla Jerzego Stuhra. Ile musi zapłacić aktor?Czytaj też:

12 zarzutów w kierunku Kevina Spaceya. Prokurator przedstawiła szczegóły