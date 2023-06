Nadchodzi 3. sezon „Wiedźmina”. Serialowy Jaskier nagrał utwór z polskim zespołem. Posłuchajcie!

Piosenka nosi tytuł „The Ride of the Witcher”. Z opisu dowiadujemy się, że pracował przy niej kompozytor znany z 2. sezonu „Wiedźmina” Joseph Trapanese. Utwór wykonuje oczywiście sam Joey Batey, a za muzykę odpowiada polski zespół Percival Schuttenbach. Fanom serii grupa jest dobrze znana – nagrywali oni też ścieżkę dźwiękową do „Dzikiego gonu”.

Serialowy Jaskier śpiewa utwór po angielsku, jednak w chórkach pojawiają się polskie akcenty. Słychać między innymi słowa „szumią lasy, szumią lasy”. Posłuchajcie sami:

O 3. sezonie „Wiedźmina”

Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę – lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.

„Wiedźmin”, sezon 3. Kiedy premiera?

W sumie, 3. sezon „Wiedźmina”, będzie liczył osiem odcinków. Pierwszą część 3. sezonu zobaczymy od 29 czerwca na Netflix, a drugą od 27 lipca.

Czytaj też:

„Barbie” z kategorią PG-13, widzowie są skonfundowani. Czy lalka będzie „rzucać wulgaryzmami”?Czytaj też:

Pochmurny dzień z Netfliksem. Podpowiadamy, co warto obejrzeć