Kinga Rusin ostro o PiS. „Źli, cyniczni ludzie”

Kinga Rusin jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikuje nie tylko zdjęcia ze swoich podróży, ale też zabiera głos w ważnych społecznie i politycznie sprawach. Tym razem bez oporów uderzyła w polityków partii rządzącej.

Kinga Rusin ostro o PiS

Kinga Rusin w swoim najnowszym wpisie na Instagramie nawiązała do sytuacji, która miała miejsce w Sejmie. Dziennikarka nie przebierała w słowach i wprost napisała, co myśli o politykach.

„Katotalibowie z PiS nie uczcili w Sejmie minutą ciszy pamięci Doroty, która zmarła, bo nie zrobiono jej na czas aborcji. Nie wstali, bo musieliby wtedy publicznie przyznać, że mają w tej śmierci swój udział! To oni przecież zamówili u Przyłębskiej wyrok pseudo-TK! To są po prostu źli, cyniczni ludzie! Zaciskają się nam pięści, a serce wypełnia wściekłość!” – napisała Kinga Rusin.

W dalszej części wpisu Kinga Rusin zwróciła uwagę, że to politycy PiS-u są odpowiedzialni za to, że lekarze boją się pomagać kobietom, przez co ofiar jest coraz więcej. „To PiS stworzył system, w którym życie matki nie jest priorytetem. I żadne nowe „wytyczne” ministra zdrowia tego nie zmienią! Lekarze boją się prokuratora i więzienia, wielu z nich się waha zamiast działać, a bezcenne minuty czy godziny ulatują i jest już często za późno. Tak, jak za późno było dla Doroty, a wcześniej Izy, Justyny, Agnieszki, Ani i innych, o których nie wiemy – młodych kobiet, które miały przed sobą jeszcze całe życie, życie tak mało ważne dla pisowskich ideologów!” – dodała dziennikarka.

Na koniec Kinga Rusin wspomniała o zbliżających się wyborach, a także wspomniała o demonstracjach. „Nie wyobrażam sobie jak po tym do czego doprowadził PiS, po tym cierpieniu i śmierci kobiet, po tej obojętności i cynizmie, można jeszcze chcieć głosować na tych ludzi. Dziś demonstracje w całej Polsce” – podsumowała.

