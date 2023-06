Justyna Steczkowska ujawniła sekret swojej figury. Co robi, że wciąż zachwyca wyglądem?

Justyna Steczkowska jest jedną z najpopularniejszych polskich artystek. Od lat zachwyca na scenie swoim talentem oraz wyglądem. Co ciekawe, od lat wierna jest swojemu wizerunkowi – nosi długie, czarne włosy, a do tego niezmiennie ma szczupłą sylwetkę. Teraz zdradziła, jaki jest sekret jej figury.

Justyna Steczkowska o swojej figurze

Justyna Steczkowska ujawniła w rozmowie z serwisem Plotek, że to praca jest jednym z czynników, które korzystnie wpływają na jej figurę. – Jedynym sekretem jest po prostu praca. Ale czy ciężka? Najlepiej lubić swoją pracę, bo wtedy nie odczuwa się jej ciężkości. Zanim się stanie na scenie i zaśpiewa, co jest ukoronowaniem twojej pracy wielką przyjemnością i radością. Trzeba wcześniej wykonać dużo pracy, której nie widać. Jeśli chcesz mieć formę mając lat 50. tak jak ja, to nie ma zmiłuj – wyznała artystka.

Oprócz tego, gwiazda oczywiście dba o dietę i regularnie trenuje. Podkreśla jednak, że traktuje swoje ciało z dużym szacunkiem.

Justyna Steczkowska ujawniła, jak dba o figurę

„Trzeba wstać z kanapy. Trzeba się ruszać, trzeba ćwiczy i pamiętać o tym, że ciało jest przekaźnikiem emocji, twoim skarbem i szanować je. Nie mówię, żeby obsesyjnie o nie dbać, chociaż niech każdy robi, co lubi, ale uważam, że należy szanować swoje ciało. Ono potrzebuje ruchu, potrzebuje naszej miłości, akceptacji i zdrowia, czyli zbilansowanej diety, zrzucenia ciężkich emocji z siebie, ładowania go pozytywną, dobrą energią. Na pewno sport nas wyzwala w dużej mierze. No i miłością, przytulaniem się, wszystkim tym, co jest dla nas miłe” – powiedziała Justyna Steczkowska.

Oprócz tego gwiazda nie odmawia sobie niczego, ale zwraca uwagę na jakość produktów. Je „zielone rzeczy”, sama szykuje sobie potrawy. Zależy jej na zdrowym odżywianiu, by zachować sprawność i siłę dla swojej rodziny.

