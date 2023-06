Nie żyje aktor znany z produkcji „Kroniki Seinfelda”. Nie podano przyczyny jego śmierci

Smutna wiadomość obiegła świat. Pat Cooper odszedł 6 czerwca 2023 roku. Aktor miał 93 lata. Głównie był znany z filmów „Kroniki Seinfelda”, „Aniołki Charliego” i „Depresja gangstera”.

Pat Cooper nie żyje

Pat Cooper odszedł 6 czerwca 2023 roku w swoim domu w Las Vegas. Tę smutną wiadomość przekazała jego żona Emily Cooper. W komunikacie nie przekazała jednak przyczyny śmierci artysty. Do świata mediów wiadomość trafiła za pośrednictwem serwisu Deadline.

Pat Cooper – kim był?

Pat Cooper przyszedł na świat 31 lipca 1929 w Nowym Jorku. Wówczas nazywał się Pasquale Caputo. Jego matka pochodziła z USA, a ojciec był murarzem z Mola di Bari we Włoszech. W swoich występach wyjątkowo często nawiązywał do swoich włoskich korzeni. Karierę rozpoczął w 1953 roku, ale przełom nastąpił dopiero po 10 latach. Później zaczął występować w popularnych nocnych klubach i hotelach. Pojawiał się w tych samych show co Frank Sinatra, Jimmy Durante, Ella Fitzgerald czy Tony Bennett.

Późnej Pat Cooper został zaangażowany do wielu popularnych produkcji jak „Aniołki Charliego”, „Śmiertelna zemsta”, czy „Prawnicy z Miasta Aniołów”. Poza tym na swoim koncie miał wiele popularnych produkcji jak Kroniki Seinfelda" oraz komediowa seria z Robertem De Niro „Depresja gangstera” i „Nawrót depresji gangstera”.

Prywatnie artysta miał dość burzliwe życie. Cooper był trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą wybranką była Dolores DePaci, drugą piosenkarka Patti Prince, a trzecią Emily Konner. Owocem pierwszego związku byli dwa synowie, a z drugą żoną adoptował córkę.

