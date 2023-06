Natalia Janoszek chce pozwać Krzysztofa Stanowskiego. Zareagował. „Chodząca żenada”

Jakiś czas temu Krzysztof Stanowski przeprowadził śledztwo, z którego miało wynikać, że Natalia Janoszek nie robi tak dużej kariery w Bollywood, jak twierdzi. Lider „Kanału sportowego” zaatakował Natalię Janoszek i oskarżył ją o zmyślenie swoich sukcesów. Stwierdził, że nie zagrała w tylu filmach, a o jej nagrodach nikt nie słyszał. Wtedy Natalia Janoszek nie zareagowała. Dopiero teraz zabrała głos, wydając oświadczenie, z którego wynika, że pozwie Krzysztofa Stanowskiego.

Natalia Janoszek chce pozwać Stanowskiego. Zareagował

Natalia Janoszek opublikowała na swoim instagramowym profilu długie oświadczenie. Stwierdziła w nim, że Krzysztof Stanowiski minął się z prawdą.

„Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, w tym negatywnej oceny czyichś dokonań zawodowych. Na tym polega też praca prawdziwych dziennikarzy, starających się dociec prawdy. Krytyka nie może jednak zmierzać do ośmieszenia i zniszczenia innej osoby. W imię wolności słowa nie można bezkarnie oczerniać, mówić półprawd i wyzywać drugiego człowieka, co pan Stanowski uczynił wielokrotnie w swoim materiale. Na kulturę hejtu nie powinno być niczyjej zgody” – napisała Natalia Janoszek.

Natalia Janoszek podkreśliła, że planuje pozwać Krzysztofa Stanowskiego. „Każde bezprawne działanie naruszające dobro osobiste wymaga reakcji. Dlatego po wnikliwym przeanalizowaniu tych materiałów przez kancelarię prawną, po ich konfrontacji z dokumentami i dowodami potwierdzającymi brak rzetelności oraz brak zgodności z faktami z mojego życia zawodowego podjęłam decyzję o złożeniu w dniu dzisiejszym pozwu przeciwko panu Krzysztofowi Stanowskiemu” – napisała.

instagram

Krzysztof Stanowski błyskawicznie zareagował. Zakpił na Twitterze. „Tak wygląda najlepszy prezent, jaki mogłem otrzymać” – napisał.

twitter

Dziennikarz dodał również. „Nie jest prawdą, co napisała Natalia Janoszek w swoim oświadczeniu, że negatywnie oceniałem jej dokonania zawodowe. Ja tylko twierdziłem, że ona nie ma żadnych dokonań”.

twitter

Więcej powiedział w rozmowie z serwisem Pudelek. Nie przebierał w słowach i kilka razy uderzył w Natalię Janoszek. – Serial sądowy, który przed nami, może być najchętniej oglądaną produkcją w życiu tej blagierki. Już miałem nadzieję, że ze wstydu zakopała się pod ziemię, ale ktoś jednak wziął szpadel i tę chodzącą żenadę wydobył ponownie na powierzchnię. Ale bardzo mnie to cieszy, bo będzie okazja, by regularnie – o ile rozprawy będą regularne – przypominać ludziom, by nie wierzyli w te wszystkie zmyślone gwiazdy. Będzie to też nauka dla naśladowczyń, że kłamstwo ma krótkie nogi, jeszcze krótsze niż Janoszek – powiedział.

Czytaj też:

Janoszek kilka lat temu chciała wejść do polityki. Startowała nawet w wyborachCzytaj też:

Internauci niezadowoleni z finałowego składu „Twoja twarz brzmi znajomo”. „Był najlepszy w tej edycji”