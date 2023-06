Jakub Rzeźniczak zareagował na zarzuty matki swojej córki. „Męczące jest to wylewanie żali”

Jakub Rzeźniczak i Ewelina Taraszkiewicz kilka lat temu mieli romans, gdy piłkarz był jeszcze mężem Edyty Zając. Owocem romansu jest obecnie 5-letnia córeczka Inez. Przez długi czas Jakub Rzeźniczak nie mówił o jej istnieniu, potem jednak wyszło na jaw, że jest ojcem. Okazuje się jednak, że nie do końca sprawdza się w tej roli, o czym opowiedziała Ewelina Taraszkiewicz w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl. Teraz Jakub Rzeźniczak zareagował na jej zarzuty.

Ewelina Taraszkiewicz zaatakowała Jakuba Rzeźniczaka. Zareagował

Ewelina Taraszkiewicz opowiedziała, jak wyglądał Dzień Dziecka jej córki. Okazało się, że dziewczynka nie otrzymała ani życzeń, ani prezentu od ojca.

„Sąd postanowił, iż w Dzień Dziecka w godzinach popołudniowych Kuba ma obowiązek spędzić ten czas z córką. Tydzień temu w sobotę poinformował mnie, iż nie zjawi się, ponieważ wylatuje w sprawach zawodowych do Gruzji. Zaproponowałam, żeby”odrobił„ ten dzień wcześniej lub później, ale dostałam odpowiedź, że nie może określić się na ten moment z różnych osobistych powodów. Nie zadzwonił z życzeniami. Inez nie dostała żadnej kartki czy prezentu” – powiedziała Ewelina Taraszkiewicz.

Jakub Rzeźniczak postanowił zareagował na te słowa. W rozmowie z serwisem Plejada stwierdził, że zachowanie byłej partnerki go męczy!

„Męczące jest już to wylewanie żali przez Panią Ewelinę w mediach. Udziela najpierw wywiadów przy córce, oczerniając mnie, non stop wypowiada w jakiś mediach. Na świecie jest wielu samotnie wychowujących rodziców, którzy mają jakieś wewnętrzne konflikty, ale nie latają z tym, co chwile do mediów. Od tego są sądy. Sytuacja jest skomplikowana i jeśli tak się martwi o córkę, niech się na niej skupi, a nie na szukaniu rozgłosu” – powiedział.

