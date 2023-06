Siostry Sanderson znów wracają na ekran! Powstaje „Hokus Pokus 3”

Świetną informację dla fanów serii potwierdził w rozmowie z „The New York Times” Sean Bailey, prezes Walt Disney Studios Motions Picuture Production, nie zdradzając jednak żadnych szczegółów dotyczących fabuły.

Trzecia część, podobnie jak druga odsłona, która zadebiutowała w 2022 roku, pojawi się na Disney+. Trudno się dziwić, że wytwórnia zdecydowała się kontynuować produkcję hitu – kolejna, po 1993 roku odsłona produkcji, była hitem serwisu streamingowego i ustanowiła rekord 2,7 mld minut oglądania.

„Hokus Pokus” światowym hitem

„Hokus Pokus” został wydany po raz pierwszy w 1993 roku i wyreżyserowany przez Kenny'ego Ortegę na podstawie scenariusza Micka Garrisa i Neila Cuthberta oraz opowiadania Davida Kirschnera i Garrisa. Film opowiada o trójce czarownic, które nieumyślnie zostają wskrzeszone przez nastoletniego chłopca w noc Halloween. Chociaż nie był to hit kasowy, przez lata film osiągnął status kultowego dzięki emisjom na Disney Channel i ABC Family, głównie w okresie Halloween.

W „Hokus Pokus 2” powróciła oryginalna obsada, a na ekranie ponadto pojawili się m.in.: Doug Jones, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belisa Escobedo, Hannah Waddingham czy Tony Hale. Chociaż aktorki, które wcielają się w trzy czarownice nie odniosły się jeszcze do tych informacji w sieci, wszystko wskazuje na to, że Sarah Jessica Parker, Bette Midler i Kathy Najimy znów wrócą na ekran w kolejnej części – w końcu bez nich nie byłoby tej serii! Zresztą już podczas promowania filmu „Hokus Pokus 2” Bette Midler przyznała w jednym z wywiadów, że zazdrości niektórym aktorom, że grają we franczyzach.

– Po 30 latach bez kontynuacji „Hokus Pokus” zawsze zazdrościłem ludziom, którzy więcej niż raz grają swoją ulubioną postać. Fakt, że w końcu udało nam się to zrobić jest niesamowity. Bardzo chciałbym grać we franczyzie – zwłaszcza postać, w którą uwielbiam się wcielać – podkreśliła. – Gdyby powstać miał trzeci film, oczywiście, że byłabym na pokładzie – zapewniła.

