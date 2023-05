81-letnia Martha Stewart najstarszą modelką „Sports Illustrated Swimsuit”. Zapozowała w kostiumie kąpielowym

Martha Stewart w wieku 81 lat właśnie została najstarszą modelką w historii „Sports Illustrated Swimsuit”, która zapozowała w kostiumie kąpielowym. Osobowość telewizyjna i kucharka jest jedną z czterech modelek na okładkach tegorocznego numeru, którego celem jest uczczenie silnych kobiet, „żyjących w świecie, w którym nie odczuwają żadnych ograniczeń – ani wewnętrznych, ani zewnętrznych”. Pozostałe modelki to aktorka Megan fox, modelka Brooks Nader i wokalistka Kim Petras.

Martha Stewart w kostiumie kąpielowym na okładce „Sports Illustrated Swimsuit”

Martha Stewart przeszła właśnie do historii i wyprzedziła matkę Elona Muska, modelkę Maye Musk, zapozowała w”Sports Illustrated Swimsuit„ w 2022 roku, mając wtedy 74 lata.

”Kiedy usłyszałam, że będę na okładce „Sports Illustrated Swimsuit”, pomyślałam: „Och, to całkiem nieźle”. Myślę, że będę najstarszą osobą, jaka kiedykolwiek znalazła się na okładce „Sports Illustrated”. – powiedziała Stewart w wywiadzie na temat okładki. „I nie myślę zbytnio o wieku, ale pomyślałem, że jest to trochę historyczne i że wyglądam naprawdę dobrze” – dodała.

Stewart, która została sfotografowana na Dominikanie przez Ruvena Afanadora, została zapytana, co Snoop Dogg, przyjaciel i jej częsty współpracownik, pomyślałby o okładce. Roześmiała się i powiedziała: „Snoop pomyśli, że to fantastyczne”.

„Moje motto zawsze brzmiało: „Kiedy się zmieniasz, to koniec”, więc pomyślałam, dlaczego nie skorzystać z tej życiowej szansy?” – powiedziała Stewart. Z kolei na Instagramie napisała: „Mam nadzieję, że ta okładka zainspiruje Cię do rzucenia sobie wyzwania i spróbowania nowych rzeczy bez względu na to, na jakim etapie życia się znajdujesz”.

Martha Stewart zapewnia, że nie miała operacji plastycznych

Gwiazda telewizji w wywiadzie dla Variety przyznała, że po swojej sesji zdjęciowej spotkała się z różnymi komentarzami. Wielu internautów zarzuciło jej, że zdjęcia zostały za mocno wyretuszowane. „Ale nie są. To są bardzo prawdziwe zdjęcia. Byłam bardzo zadowolona, że nie trzeba było ich retuszować”. Martha Stewart podkreśliła też, że nie miała żadnych operacji plastycznych. „Mam bardzo zdrowe, ładne włosy. Codziennie piję zielony sok. Biorę moje witaminy. Jem bardzo zdrowo. Mam bardzo dobrych dermatologów. Jestem bardzo ostrożny na słońcu. Noszę kapelusze i używam kremu z filtrem każdego dnia”.

Na pytanie, czy myśli o jakichkolwiek poprawkach urody, Martha Stewart przyznała, że od czasu do czasu ma ochotę na drobne wypełniacze, które mogłyby poprawić niektóre linie, ale za to nienawidzi botoksu. „To jest dla mnie dziwne” – powiedziała.

