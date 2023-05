Pamiętacie jeszcze zeszłoroczną Eurowizję? Przypominamy kultowe momenty show

Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest już po raz 67. Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale nie da się ukryć, że budzi emocje i przyciąga miliony przed telewizory. W tym roku na scenie o zwycięstwo zawalczy 26 artystów z takich krajów, jak: Chorwacja, Mołdawia, Szwajcaria, Finlandia, Czechy, Izrael, Portugalia, Szwecja, Norwegia, Serbia, Albania, Cypr, Estonia, Belgia, Austria, Litwa, Australia, Armenia, Słowenia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Ukraina i Polska. A co działo się na Eurowizji 2022? Przypominamy!

Oto kultowe momenty z Eurowizji 2022

Podczas Eurowizji 2022 nie brakowało kultowych momentów. Jednym z nich było pojawienie się wśród uczestników zespołu The Rasmus, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, bo już od lat odnosi niemałe sukcesy. Grupa powstała w 1994 roku i na swoim koncie ma już osiem albumów studyjnych oraz dwie składanki, a wszystko to łącznie sprzedane w czteromilionowym nakładzie. Mimo tego The Rasmus reprezentował Finlandię.

Kolejnym występem, który przeszedł do historii, było show w wykonaniu reprezentantów Norwegii, czyli zespołu Subwoolfer. Wykonał on utwór „Give That Wolf A Banana”. Dlaczego występ zwracał uwagę? Przede wszystkim wynikało to z faktu, że muzycy ukryli się pod maskami i nikt tak naprawdę nie wiedział, kto się pod nimi kryje i kto występuje na scenie. Ta tajemniczość wzbudziła emocje widzów i sprawiła, że snuli niekończące się domysły.

Z pewnością w pamięci widzów zapadł też występ Chanel, reprezentantki Hiszpanii, która wykonała utwór „SloMo”. Jej kocie ruchy na scenie były szeroko komentowane.

Można podejrzewać, że do historii przeszedł też występ Krystiana Ochmana, który wykonał utwór „River”. Wszyscy mówili potem bowiem o efektach wizualnych, które zostały zaserwowane widzom, a zwłaszcza „demonicznych” tancerkach i jednej z nich, która zderzyła się z wokalistą! Potem okazało się, że było to celowe...

Głośnym echem odbił się też występ Konstrakty, serbskiej artystki, która w utworze „In Corpore Sano”, śpiewała o... myciu rąk. Pandemiczne przyzwyczajenia wywarły na niej duże wrażenie.

Wspominając Eurowizję 2022, nie można pominąć prowadzącego Mika, który zaprezentował się na scenie i wykonał medley swoich największych przebojów – „Love Today”, „Grace Kelly”, „Yo Yo” i „Happy Ending”. Mika zapisał się w pamięci też za sprawą wpadki – zapowiadając występ Krystiana Ochmana, powiedział „Holand”, a nie „Poland”!

Niemal pewne jest, że nikt nie potrafi tak śpiewać o pociągu, jak zespół Zdob şi Zdub z Mołdawii. Kto nie nucił po Eurowizji 2022 „Hey ho! Let's go Folklore și Rock'n'roll”?

W 2022 roku podczas Eurowizji pojawiła się też grupa Maneskin, która wygrała konkurs w 2021 roku. Rok później dali niezłe show, wykonując utwór „Supermodel”.

Ostatecznie Eurowizję 2022 wygrał ukraiński zespół Kalush Orchestra. Ołeh Psiuk powiedział wygranej: „To zwycięstwo jest dla wszystkich Ukraińców. Sława Ukrainie”. Wcześniej z kolei tuż po wykonaniu utworu muzycy apelowali: „Prosimy, pomóżcie Ukrainie i Mariupolowi, pomóżcie Azowstalowi”. Jego słowa odnosiły się do obrońców w zakładzie metalurgicznym, którzy walczyli z Rosjanami.

Czytaj też:

Tak zareagowała Blanka na przejście do finału Eurowizji 2023. „Lecimy, Polsko!”Czytaj też:

Blanka wygra Eurowizję 2023? Ekspertka z „Twoja twarz brzmi znajomo” ocenia