Tych pięć państw nie musi rywalizować o finał Eurowizji. Czym jest Wielka Piątka?

Podczas wielkiego finału 67. Konkursu Piosenki Eurowizji o wygraną walczy 26 państw: 10 z każdego półfinału, zeszłoroczny zwycięzca oraz państwa z Wielkiej Piątki. Które to kraje?

Czym jest Wielka Piątka Eurowizji?

Jak co roku bez udziału w półfinałach Eurowizji o zwycięstwo walczą państwa Wielkiej Piątki, które mają zagwarantowane zaprezentowanie się od razu w finale. Od lat to te same kraje: Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy. Ci ostatni dołączyli dopiero w 2011 roku, a do tamtego momentu grupa była nazywana Wielką Czwórką.

Wiele osób myśli, że kraje są założycielami Eurowizji, jednak to mylne pojęcie. Tak naprawdę tylko Francja, Niemcy i Włochy były uczestnikami pierwszego plebiscytu. Kraje Wielkiej Piątki płacą po prostu największe składki na rzecz Europejskiej Unii Nadawców, a to daje im szczególne prawa i automatyczny występ w finale.

Nie wszyscy fani zgadzają się z przepisem, jednak zasada obowiązuje od roku 2000 i już wówczas budziła wiele kontrowersji. Mimo to organizatorzy nie planują rezygnacji z Wielkiej Piątki. Co ciekawe, wiele mediów zauważa tendencję, że wymienione państwa rzadko zyskują aprobatę głosujących widzów.

Z jakimi utworami wystąpią kraje Wielkiej Piątki?

W tym roku poza państwami Wielkiej Piątki w finale pojawi się Ukraina. W zeszłym roku w Turynie to reprezentanci tego kraju Kalush Orchestra zwyciężyli z utworem „Stefania”. Poniżej lista piosenek i wykonawców, którzy na pewno wystąpią podczas finału 67. Konkursu Piosenki Eurowizji:

Niemcy

Lord of the Lost – „Blood & Glitter”

Francja

La Zarra – „Évidemment”

Włochy

Marco Mengoni – „Due Vite”

Hiszpania

Blanca Paloma – „EAEA”

Ukraina

TVORCHI – „Heart of Steel”

