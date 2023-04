Katarzyna Cichopek wystawiła swoje ubrania na sprzedaż. Jak je wyceniła?

Vinted to jeden z najpopularniejszych serwisów, gdzie można kupić ubrania oraz dodatki z drugiej ręki. Wiele z gwiazd także korzysta z opcji pozbycia się niepotrzebnej odzieży właśnie dzięki aplikacji.

Katarzyna Cichopek sprzedaje swoje używane ubrania

Teraz do tego grona dołączyła Katarzyna Cichopek, która założyła sobie konto na Vinted. Aktorka i prezenterka dodatkowo postanowiła zachęcić swoje fanki do zakupów i pochwaliła się tym na Instagramie.

– Kochani, moja szafa jest już gotowa. Zapraszam was bardzo serdecznie. Wystawiłam naprawdę dużo fajne rzeczy. I sukienki, i okrycia wierzchnie. Wszystko w stanie idealnym. Sukcesywnie oczywiście będę dokładać kolejne ciuchy, kolejne propozycje. Was też namawiam, byście zrobili wietrzenie własnych szaf – powiedziała partnerka Macieja Kurzajewskiego.

Znamy ceny używanych ubrań Katarzyny Cichopek

Większość wystawionych przez Cichopek rzeczy jest już sprzedanych, a do nabycia zostało zaledwie kilka sukienek. Większa część ubrań, których chce się pozbyć Katarzyna Cichopek jest z ekskluzywnych marek. W szafie serialowej Kingi jest kilka rzeczy od Michaela Korsa czy firmy Pinko. Ceny nie są zbyt wygórowane. Za letnią bluzkę bez rękawów od wspomnianego projektanta Cichopek zażyczyła sobie zaledwie 100 zł tak jak za szeroki sweter w kolorach granatowym i białym.

Zdecydowanie droższe są sukienki i są niemal w tych samych cenach. Niezależnie od tego czy są od Korsa, Pinko czy Just Paul, kwoty wahają się od 200 do 350 złotych. W propozycjach Katarzyny Cichopek znalazło się także kilka okryć wierzchnich. Aktorka chce się pozbyć dwóch płaszczy z firmy Guess, a jeden z nich jest we wzór pantery. Do sprzedania ma także sztuczne różowe futro od Michaela Korsa, które jest najdroższym produktem, bo celebrytka chce otrzymać za okrycie 400 zł.

Galeria:

Katarzyna Cichopek sprzeda swoje używane ubrania. Znamy ich cenyCzytaj też:

Danuta Martyniuk zapytana o emeryturę. Odpowiedziała też za mężaCzytaj też:

Michał Szpak chce zostać ojcem. Zdradził, jak będzie wychowywać swoje dziecko