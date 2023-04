Michał Wiśniewski pokaże budowę domu. Rusza „Jestem jaki jestem 3 czyli Wiśnia buduje”

Michał Wiśniewski najwyraźniej zatęsknił za relacjonowaniem swojej codzienności na żywo. Artysta, który jako pierwszy wpuścił kamery do swojego domu i pokazywał, jak wygląda jego życie prywatne w programie „Jestem jaki jestem”, powraca ze swoim formatem. Serwis Wirtualne Media dowiedział się, że Michał Wiśniewski zaprezentuje niedługo program „Jestem jaki jestem 3 czyli Wiśnia buduje”.

Michał Wiśniewski pokaże budowę domu

Program „Jestem jaki jestem 3 czyli Wiśnia buduje” będzie można oglądać od niedzieli, 30 kwietnia, w serwisie Youtube. Będzie się składać z 60 odcinków, a każdy z nich będzie trwać około 26 minut.

„Program będzie zapisem codziennych zmagań Wiśniewskiego i jego bliskich oraz przyjaciół przy budowie willi zlokalizowanej w okolicach Warszawy. Michał Wiśniewski w produkcji będzie posiadać funkcję gospodarza, wspierać go będzie lektor. Wszelkie koszty związane z budową mają pokryć sponsorzy, którzy w ramach programu pokażą swoją codzienną pracę oraz markę zza kulis” – czytamy w serwisie Wirtualne Media.

Michał Wiśniewski zapowiadał program już jakiś czas temu. Nie zdradził wtedy wielu szczegółów, ale dał znać fanom na Instagramie, że szykuje „wyzwanie życia”.

„Zapamiętajcie te dwa hashtagi kochani, bo już niedługo startujemy #jestemjakijestem3 i #wisniabuduje. Wyzwanie życia! A co by nie było nudno i smutno to wyobraźcie sobie, że na tym zdjęciu wyjąłbym zęby”... – napisał Michał Wiśniewski.

Fani nie kryli wtedy entuzjazmu. „Jestem jaki jestem... Kiedyś to było, oglądało się za dzieciaka”, „Super, pamiętam, jak nagrywałam Jestem jaki jestem na kasety wideo. Z chęcią obejrzę JJJ3” – pisali fani.

Program Michała Wiśniewskiego „Jestem jaki jestem” zadebiutował na ekranie stacji TVN w 2003 roku. Drugą edycję można było natomiast oglądać wiosną rok później. Bohaterami byli Michał Wiśniewski, jego ówczesna żona Marta Wiśniewska oraz dzieci: Xavier i Fabienne Wiśniewscy.

