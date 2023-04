Widzowie „The Voice Kids” krytykują Tomsona i Barona. „To są jakieś jaja”

Trwa kolejny sezon „The Voice Kids”. Obecnie uczestnicy są na etapie Bitew, a jurorzy decydują, kto przechodzi dalej do finału. Tomson i Baron podjęli ważną decyzję, która nie spodobała się widzom. Ci są tak oburzeni, że dają temu wyraz w komentarzach na instagramowych profilu „The Voice Kids”.

Widzowie krytykują Tomsona i Barona w „The Voice Kids”.

W pierwszym sobotnim odcinku „The Voice Kids” wystąpiło 18 uczestników, którzy zostali podzieleni na sześć występów i występowali jako trio. Baron był zachwycony zwłaszcza występem Tercetu Madan (czyli Marysi Chwastek, Mai Zagrodzkiej i Hani Maciejczyk) oraz Helenki Włodarczyk i Dominika Komandera. Artyści zaśpiewali „I’ll be there” Mariah Carey. – Zapisujemy teraz karty historii – powiedział Baron.

W drugim odcinku uczestnicy śpiewali swoje utwory, które wykonywali podczas przesłuchań w ciemno. Baron i Tomson zdecydowali, kto przejdzie dalej. Zdecydowali ostatecznie, że będą to: Ania Laskowska, Kinga Kipigroch i Marcel Tułacz. Widzowie są oburzeni, że jurorzy odrzucili Helenkę Włodarczyk.

„Jak dla mnie w tej trójce powinna być Helenka, Marcel i Kinga”, „Szkoda, że Heleny tam nie ma”, „Musiałam dwa razy sobie powtórzyć, kogo wybrali chłopaki, bo nie mogłam uwierzyć, że zamiast Anki nie wzięli Heleny. Kinga i Marcel to jak najbardziej słuszny wybór”, „To jakieś jaja, że przeszła Anka! Helena bije ją mililn razy swoim talentem. Co do Kingi i Marcela to słuszny wybór”, „Dlaczego nie Helenka??Jurorzy, co z Wami??”, „Myślałam, że chłopaki żartują, że nie wybrali Helenki, jej występ był mocniejszy niż Anki. Marcel i Kinga słuszny wybór” – komentują rozczarowani widzowie.

instagramCzytaj też:

Rusza 6. edycja „The Voice Kids”. Po raz pierwszy wręczone zostaną nagrody pieniężneCzytaj też:

Cleo rozpłakała się za kulisami programu TVP. Wiemy, co się stało