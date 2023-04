Agnieszka Woźniak-Starak kończy 45 lat! Jak się zmieniła od początku kariery?

Agnieszka Woźniak-Starak w mediach obecna jest od lat. Karierę zaczęła jako Agnieszka Szulim w Radiowej Jedynce w latach 2003-2004. Prowadziła wtedy poranną audycję „Obudź się”. W 2005 roku dołączyła do TVP, gdzie prowadziła programy „Kawa czy herbata?” oraz „Pytanie na śniadanie”. To właśnie praca w telewizyjnej Jedynce przyniosła jej największą popularność. Jak się zmieniła przez lata swojej kariery?

Agnieszka Woźniak-Starak zasłynęła dzięki TVP. Była bohaterką głośnej afery

W rozmowie z „Vivą!” przyznała, że miała dużo szczęścia, zaczynając pracę w TVP. Przeszła tam dużo szkoleń i nauczyła się zawodu. „Miałam jednak to szczęście, że to były czasy, kiedy Telewizja Polska inwestowała jeszcze dużo środków w młodych prezenterów i dawała możliwość szkolenia się przez długi czas. Na początku byłam okropnie sztywna, nie umiałam przekazać przez kamerę emocji. Ale właśnie dzięki ćwiczeniom nauczyłam się wtedy być w trakcie nagrań sobą i nie bać się kamery. A to jest ważne” – powiedziała w wywiadzie dla „Vivy!”.

Agnieszka Woźniak-Starak w pewnym momencie swojej kariery stała się bohaterką skandalu. W jednym z odcinku „Pytania na śniadanie” wdała się w dyskusję z gościem. Rozmowa dotyczyła stosowania medycznej marihuany. – Ja jestem wewnętrznie zdruzgotany, jeśli pani redaktor przed chwilą mi mówi, że pali marihuanę od 15 lat! Pracuje pani w publicznej telewizji! – powiedział prof. Mariusz Jędrzejko na antenie. Dziennikarka twierdziła, że nic takiego nie miało miejsca, na co profesor zareagował słowami: – Przed programem tak mi pani powiedziała. Jest pani pracownikiem publicznej telewizji i mówi pani: łamię od 15 lat prawo... Gdy Agnieszka Woźniak-Starak ponownie zaprzeczyła, on brnął dalej. – To znaczy, że w tej chwili, na antenie publicznej pani ŁŻE!

Agnieszka Woźniak-Starak została „pouczona” po tym wystąpieniu, a niedługo potem odeszła ze stacji TVP. W mediach wrzało i podejrzewano, że właśnie ta rozmowa spowodowała zwolnienie dziennikarki. Ona sama we wspomnianym wcześniej wywiadzie w „Vivie!” twierdziła, że tak się nie stało. „Do „Pytania na śniadanie” przyszła nowa szefowa, która miała nową koncepcję na program, i ja do tej koncepcji nie pasowałam. Choć było mi przykro odchodzić, bo pracowałam w „Pytaniu.”.. ponad dwa lata, nagle otworzyło się tyle możliwości, że przez sekundę nie żałowałam, że tak się stało” – mówiła.

Skandal za skandalem

Afera w TVP ujawniła mocny charakter Agnieszki Woźniak-Starak. Dziennikarka niedługo potem znów zasłynęła głośną wypowiedzią, tym razem w rozmowie z magazynem „MaleMan”.

„Najważniejszym momentem dla mnie jako prezenterki było uświadomienie sobie, że nie muszę być nadętą pindą, siedzącą na stołku przy kwiatku i zapowiadającą film. Że nie muszę być wiecznie uśmiechnięta, ale mogę być sobą, mogę robić rzeczy po swojemu. Skończyły się czasy grzecznych prezenterów” – powiedziała.

Agnieszka Woźniak-Starak wplątała się też w medialną kłótnię z Dodą. Dziennikarka prowadziła program „Na językach”, gdzie poruszono temat nieślubnego dziecka ojca Dody. Wokalistka była wściekła, żądała publicznych przeprosin, a potem zaatakowała Agnieszkę Woźniak-Starak w łazience.

Życie prywatne

Duże emocje wywoływało życie prywatne Agnieszki Woźniak-Starak. Jej pierwszym mężem był Adam Badziak, z którym wzięła ślub w 2008 roku. Para rozstała się 4 lata później. W rozmowie z magazynem „Pani” Agnieszka Woźniak-Starak przyznała, że początkiem końca ich małżeństwa była utrata ciąży. „Nie planowaliśmy z moim byłym mężem tej ciąży, ale bardzo się oboje cieszyliśmy i bardzo oboje przeżyliśmy to, co się później zdarzyło. I może to właśnie był początek końca mojego małżeństwa”- powiedziała.

Po kilku latach Agnieszka Woźniak-Starak poznała Piotra Woźniaka-Staraka. Para po raz pierwszy pokazała się razem publicznie w listopadzie 2014 roku. Dziennikarka zachwycała się swoim drugim mężem w wywiadach. Mówiła otwarcie, że początkowo nie miała ochoty go poznawać, ale gdy już doszło do spotkania, była oczarowana jego ciepłem. Zaledwie miesiąc później Piotr Woźniak-Starak poprosił ją o rękę podczas „Balu Nocy Letniej” Fundacji TVN. „To jest kobieta mojego życia i dzisiaj… Ojciec by się zdziwił. Żałuję, że go nie ma, ale ja to musze zrobić. Agnieszko, czy zostaniesz moją żoną?” – powiedział Piotr Woźniak-Starak przy gościach.

NIestety, małżeństwo pary skończyło się tragicznie. 18 sierpnia 2019 roku Piotr Woźniak-Starak zginął w wypadku motorówki na jeziorze Kisajno koło Giżycka. Miał 39 lat.

Po śmierci męża Agnieszka Woźniak-Starak zniknęła na jakiś czas. W końcu wróciła do pracy. „Jestem o tym przekonana, że nasi bliscy, którzy odchodzą, nie chcą, żebyśmy trwali w rozpaczy. Piotrek zawsze będzie we mnie żył. Ale chcę iść do przodu. Dziś wiem, że jestem silniejsza, niż sądziłam” – mówiła w rozmowie z magazynem „Pani”.

Obecnie Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek i gwiazd stacji TVN. Przez lata nie tylko rozwinęła się jej kariera, ale także styl. Obecnie współprowadzi „Dzień dobry TVN” u boku Ewy Drzyzgi, a także można ją usłyszeć w newonce.radio.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak Agnieszka Woźniak-Starak zmieniła się przez lata swojej kariery.

