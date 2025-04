Władze PRL uznały go za zdrajcę. Aktor zrobił karierę za granicą

Polski aktor wyemigrował za granicę, by kontynuować karierę. Vladek Sheybal odniósł niewyobrażalny sukces poza naszym krajem i wystąpił w kultowym filmowym cyklu o agencie 007, a także hitowym serialu „Szogun”.

Kariera Władysława Sheybala

Władysław Rudolf Zbigniew Sheybal (znany jako Vladek Sheybal) urodził się 12 marca 1923 roku w Zgierzu w rodzinie o tradycjach artystycznych. Przez to, że u niego w domu od dziecka bywali artyści, Władek dużo czytał, uczył się gry na fortepianie i brał udział w szkolnych przedstawieniach, gdyż najbardziej pociągał go teatr. Choć rodzice chcieli, żeby został architektem lub lekarzem, on wybrał aktorstwo.

Kiedy Sheybal w czasie wojny zdawał do konspiracyjnego Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej (PIST), komisja egzaminacyjna stwierdziła, że nie wyróżnia się ani urodą, ani talentem, ale postanowiła dać mu szansę – szczególnie po tym, jak rozpłakał się na wieść o odrzuceniu jego kandydatury. Dostał sześć miesięcy na udowodnienie swojego talentu i szybko pokazał, że to dla niego idealne miejsce.

Później, za działalność w ruchu oporu, w wieku 16 lat trafił po raz pierwszy do nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Chociaż dwukrotnie udało mu się z niego uciec, to za każdym razem został złapany i poddany brutalnym torturom. Po zakończeniu II wojny światowej zaczął występować w polskich teatrach, zyskując reputację utalentowanego aktora. Zadebiutował na ekranie jako gestapowiec w filmie Stanisława Różewicza „Trzy kobiety” (1956). Rok później z kolei wystąpił w filmie „Kanał” Andrzeja Wajdy.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski aktor był świadkiem wielu zbrodni dokonywanych przez żołnierzy radzieckich. Od tamtej pory Vladek Sheybal żywił urazę do komunizmu. Z tego powodu wyjechał na stypendium do Paryża, a później przeniósł się do Wiednia. W 1959 roku z kolei przeprowadził się do Londynu. Mówił, że podjął taką decyzję przez wzgląd na niechęć do politycznego systemu w powojennej Polsce. Ta krytyka nie pozostała niezauważona przez władze PRL, które uznały Sheybala za uciekiniera i zdrajcę.

W Wielkiej Brytanii Władysław zatrudnił się w sklepie i pracował w stołówce uniwersyteckiej, gdzie smażył naleśniki. Wkrótce potem dołączył do teatru polonijnego i podjął naukę języka angielskiego w Dramatic School na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie reżyserował na scenie uniwersyteckiej i prowadził zajęcia aktorskie. Działalność edukacyjną kontynuował w londyńskiej Royal Academy of Dramatic Art, gdzie jednym z jego słuchaczy był młody Anthony Hopkins. Kiedy w 1960 roku wyreżyserował inscenizację „Chowańszczyzny” Modesta Musorgskiego, zwrócił uwagę kierownictwa BBC, co otworzyło mu drogę do pracy jako reżyser przy adaptacjach operowych i teatralnych w brytyjskiej telewizji.

