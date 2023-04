Shakira wydała dramatyczne oświadczenie ws. swoich synów. „Błagam was”

Shakira i Gerard Pique byli związani od 2010 roku. Wspólnie mają dwóch synów: Milana (ur. 2013) i Sashę (ur. 2015). Kolumbijska piosenkarka i piłkarz Barcelony rozstali się w czerwcu 2022 roku.

Shakira i Gerard Pique rozstali się

Media jednak cały czas interesują się ich relacjami, mimo że związek przeszedł do historii. Wokalistka nagrała piosenkę, w której uderza w byłego partnera, a on nie pozostał jej dłużny. Po rozpadzie rodziny wokalistka postanowiła przenieść się do Miami. Piłkarz natomiast układa sobie życie u boku 20-kilkuletniej Clary Chia Marti.

Shakira apeluje do mediów

Po tym jak wokalistka wyniosła do Stanów Zjednoczonych okazało się, że tamtejsze media i dziennikarze nie dają spokoju jej i jej synom. Ze względu na to gwiazda wystosowała dramatyczne oświadczenie, w którym poprosiła o uszanowanie prywatności chłopców.

„Drodzy przyjaciele, dziennikarze i media. W tym czasie ogromnych zmian w moim życiu jako osoby publicznej zrozumiałe jest, że prasa nieustannie interesuje się mną i moją rodziną. Jednak moje dzieci, Milan i Sasha, przeżyły bardzo trudny rok, cierpiąc z powodu nieustannego oblężenia i ciągłego prześladowania ze strony paparazzi i różnych mediów w Barcelonie” – zaczęła.

W dalszej części postu Shakira poprosiła, żeby reporterzy przestali czatować na jej synów. „Teraz gdy rozpoczynają nowy etap w swoim życiu, gorąco proszę media w imieniu moich dzieci o poszanowanie ich prawa do prywatności. Błagam was, abyście powstrzymali się od podążania za nimi do wyjścia lub wejścia do szkoły, czekania na nich pod drzwiami naszego domu lub gonienia ich, gdy idą na zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjne, jak to miało miejsce każdego dnia w Barcelonie, gdy fotografowie próbowali uzyskać lepsze ujęcia” – czytamy.

W dalszej części postu celebrytka podkreśliła, że cała sytuacja jest trudna jej dzieci, tym bardziej że są jeszcze mali. „Ufam, że dziennikarze i fotoreporterzy mają zrozumienie dla sytuacji, w jakiej znajdują się Milan i Sasha i mogą zachowywać się wobec nich w możliwie najbardziej humanitarny sposób. Szczególnie biorąc pod uwagę, że chodzi o zdrowie oraz integralność fizyczną i emocjonalną dwojga nieletnich w wieku poniżej 8 i 10 lat. Oni chcą po prostu móc wychodzić z domu i uczęszczać do szkoły, czując się bezpiecznie. Chcą mieć spokój ducha, że nie są prześladowani lub poddawani ciągłej kontroli kamer” – apelowała.

Na koniec wpisu podkreśliła, że prośbę kieruje nie jako artystka, ale matka.

